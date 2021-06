Fernández: “En medio de la pandemia pude cumplir infinidad de promesas de campaña”

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que, aún en medio de la pandemia de coronavirus, pudo “cumplir infinidades de promesas” que realizó durante campaña y anunció que en los próximos días el país estará llegando a un total de 20 millones de vacunas contra el coronavirus arribadas.



Al encabezar la entrega de la vivienda número 10 mil del programa Casa Propia, el jefe de Estado señaló que ese tipo de acto “es un momento único para un gobernante” ya que le da “tranquilidad” a los beneficiarios que, a partir de ese momento, dejan atrás la “inseguridad por saber qué va a pasar cuando el contrato de alquiler” se termina. La actividad se realizó en el Desarrollo Urbanístico Procrear II de San Martín que ya cuenta con 335 viviendas construidas y en el que se están edificando 153 más con una inversión de 717 millones de pesos, según se informó oficialmente. Fernández recordó entonces que, durante un acto proselitista en Mar del Plata anunció que, de llegar a la Casa Rosada, crearía un Ministerio de Hábitat para que “hubiera alguien que estuviera todo el día pensando en los argentinos que no tienen viviendas”. “De acá a fin de año vamos a estar construyendo más de 100 mil casas para argentinos que lo necesiten” “En poco tiempo estamos entregando la casa 10 mil. Lo cumplí y tuvo mucho sentido. De acá a fin de año vamos a estar construyendo más de 100 mil casas para argentinos que lo necesiten”, señaló el mandatario. Además, hizo referencia a los dichos de Mauricio Macri, quien había señalado una pérdida de confianza en la palabra del Presidente, y respondió: “En medio de la pandemia pude cumplir infinidad de promesas que hice en campaña”. “En un acto en Lomas dije que se iba a terminar la penuria de elegir entre los medicamentos y las tarifas, se los dije y lo cumplí. La tarifa estuvo congelada y la corregimos lo mínimo y necesario para que no afecte el ingreso de los argentinos. Se que la inflación apremia a los argentinos, no dejo de atender ese problema”, añadió. En ese sentido, recordó que si se hubiera seguido la normativa que dejó el Gobierno macrista, se tendría que haber aumentado un 180% la tarifa de electricidad y un 160% la gas, que terminaron aumentando 6 y 9%. “Enfrentamos la pandemia y tuvimos que reconstruir un sistema de salud que no existía” “Enfrentamos la pandemia y tuvimos que reconstruir un sistema de salud que no existía. Construimos 12 hospitales modulares para que nadie se quede sin una cama de atención”, destacó Fernández y anunció que con las que llegarán en los próximos días, Argentina habrá acumulado 20 millones de dosis contra el coronavirus. “Créanme que tengo la inmensa tranquilidad de haber cumplido con mucho de lo que prometí en la campaña. Soy consciente que estamos en deuda con otras cosas, trabajamos día a día para ver cómo lo resolvemos. Vamos a salir con la vacuna y los cuidados de esta pandemia que vamos a poner de pie la misma argentina que ellos arrodillaron”, concluyó.

