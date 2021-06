San José y José Mármol suman infraestructura y servicio de salud en plena pandemia

Los vecinos de las localidades de José Mármol y San José cuentan con dos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Municipales totalmente renovados y con una importante cantidad de prestaciones médicas frente a la pandemia de Coronavirus. Incluso los marmolenses disponen además de una nueva base del Servicio de Emergencias 107 AB del Municipio de Almirante Brown en su localidad, con lo que la respuesta ante el pedido de ambulancias es cada vez más eficiente en esa zona como en el resto de nuestro distrito. En José Mármol funciona el CAPS N° 4 “San José” en las calles San Luis y Frías. Allí de 8 a 18 horas se atienden numerosas especialidades médicas como Medicina Clínica, Pediatría, Psicología, Obstetricia, Psicopedagogía, Enfermería, Neonatología, Endocrinología, Neurología, Diabetología, Nutricionista, Medicina Generalista y Odontología e incluso cuenta con una Trabajadora Social. En el mismo centro de salud de la localidad de Mármol actualmente se está aplicando la vacuna antigripal. En paralelo, José Mármol cuenta con una nueva base del Servicio de Emergencias Médicas AB 107 que depende del Municipio de Almirante Brown. La descentralización de este servicio permite eficientizarlo ganando en una respuesta más rápida ante la emergencia. De ese modo, las vecinas y los vecinos de José Mármol cuentan con servicios médicos, de enfermería y de diferentes especialidades muy cerca de su casa. Y también disponen de un servicio de emergencias (ambulancias) en su misma localidad constituyendo una respuesta rápida y efectiva a los llamados al 107. Mientras tanto, en el CAPS N° 32 de San José, uno de los cinco nuevos edificios que inauguraron el año pasado el gobernador Axel Kicillof y el intendente Mariano Cascallares, se ofrecen los servicios de Clínica Médica, Pediatría, Nutricionista, Psicología, Enfermería. Obstetricia y la asistencia de promotores de la Salud. En este centro de salud del Municipio browniano también se aplica de lunes a viernes de 8 a 18 horas la vacuna antigripal y justamente allí funciona hoy lunes 31 de mayo la posta de la Provincia que realiza hisopados para detectar casos de Covid-19.

