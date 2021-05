Llegaron más de 2,1 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca de producción conjunta con México

Una partida de más de 2,1 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca producida en forma conjunta con México, llegó esta mañana al país, con lo cual la Argentina ha recibido hasta el momento, más de 17,6 millones de dosis desde el inicio de la pandemia del coronavirus. El vuelo AC7326 de Air Canada, procedente de Toronto, aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 6:45 con una carga en sus bodegas de 2.148.600 dosis que fue recibida en la estación aérea por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El Gobierno nacional completó en la última semana un trabajo récord en la distribución de 2.684.600 dosis a todas las jurisdicciones. Esta es la mayor partida de vacunas contra el coronavirus trasladadas en un solo vuelo desde que comenzó la campaña nacional de y, con esta partida, la Argentina recibió, hasta hoy, 17.631.945 dosis de vacunas de distinto tipo. Las vacunas que llegaron esta mañana, se suman a las 2.785.200 dosis que arribaron la semana pasada entre las Sputnik V y las desarrolladas en conjunto por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que fueron adquiridas tanto por el mecanismo Covax de la OMS como en un acuerdo bilateral con la empresa farmacéutica británica. El vuelo AC7326 de Air Canada, procedente de Toronto, aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 6:45. El Gobierno nacional completó en la última semana un trabajo récord en la distribución de 2.684.600 dosis a todas las jurisdicciones. Hasta ayer a la tarde, de acuerdo con los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, consignaba que habían sido distribuidas 15.272.890 vacunas, de las cuales 12.119.901 ya fueron aplicadas: 9.449.517 personas recibieron la primera dosis y 2.776.053 ambas. Del total de dosis recibidas desde el inicio del plan de vacunación, 8.115.745 corresponden a Sputnik V (6.975.585 del componente 1 y 1.140.160 del componente 2); 4.000.000 a Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca – Covishield; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax y 2.292.200 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina.

