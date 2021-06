El Senado tratará el miércoles la ley que posterga las elecciones generales y las PASO

La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, convocó a una sesión especial para el próximo miércoles con el fin de tratar el proyecto que plantea postergar las elecciones primarias (PASO) y las generales de este año por un mes debido a la pandemia de Covid-19. A través del decreto parlamentario 24/21 la sesión fue convocada para el 2 de junio a las 14:00, un día antes de la concurrencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a la Cámara alta para brindar su informe de gestión. El proyecto establece un corrimiento de los comicios legislativos de este año para que las PASO se celebren el 12 de septiembre y las generales para el 14 de noviembre y fue consensuado entre el Gobierno y la oposición.

