Avanza la campaña de vacunación antigripal en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown avanza a todo ritmo con la campaña de vacunación antigripal en el distrito e informó que ya se aplicaron 30.000 dosis, a partir de un trabajo que se lleva adelante en simultáneo a la inoculación contra el Covid-19, en el marco de la campaña provincial “Buenos Aires Vacunate”. Desde la Secretaría de Salud local indicaron que las aplicaciones se dan sin turno en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), de 8 a 18hs, y que las inoculaciones se realizan también en los hospitales provinciales Arturo Oñativia y Lucio Meléndez, las clínicas privadas del distrito, geriátricos y en la Cruz Roja. Si bien en un primer momento se priorizó al personal de salud, actualmente se están aplicando dosis de forma gratuita a mayores de 65 años, mujeres embarazadas y puérperas, y niñas y niños de 6 a 24 meses. También con una orden médica a personas de 2 a 64 años con condiciones de riesgo como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis. Finalmente desde la Comuna que encabeza el intendente Mariano Cascalllares aclararon que las personas que tengan turno para vacunarse contra el Covid-19 deberán priorizarlo y luego, 15 días después de aplicada esa dosis, podrán aplicarse la antigripal. En caso contrario, quienes ya se hayan vacunado con la antigripal deberán esperar dos semanas para aplicarse la del Coronavirus.

