Llegaron más de 650.000 dosis de AstraZeneca y esta tarde arriban más vacunas Sputnik V

Más de 650.000 vacunas de AstraZeneca arribaron esta mañana al país, en tanto que una nueva partida de dosis de Sputnik V llegará esta tarde, para sumar más de un millón de vacunas al plan de inmunización desarrollado por el Gobierno Nacional, contra la pandemia del coronavirus. En un vuelo de la compañía de los Países Bajos, KLM, que aterrizó esta mañana a las 6.51 procedente de Ámsterdam, llegaron 657.600 vacunas AstraZeneca del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La aeronave había partido anoche a las 22.18 del aeropuerto de Schiphol, en la capital holandesa. Con este cargamento se completará el envío de 861.600 dosis, que comenzó con una tanda de 204.000 vacunas que fueron recibidas el domingo 23 de mayo. En tanto, por la tarde, se espera también el arribo del decimoséptimo vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Moscú con más dosis de Sputnik V, por lo que, con ambas partidas, Argentina superará las 15 millones de dosis. La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, especialmente modificada para funcionar como carguero, despegó bajo el número AR1063 a las 22.39 (hora argentina) desde la capital rusa y se estima que tras alrededor de 17 horas de viaje el avión esté tocando pista en Ezeiza alrededor de las 18 de hoy. Se trata de la decimoséptima operación de este tipo a Rusia que lleva a cabo Aerolíneas Argentinas desde el inicio de la pandemia. El avión había aterrizado bajo el número AR1062 en el Aeropuerto Internacional de Sheremetievo ayer a las 17.10 de Argentina, 23.10 de Moscú, tras haber despegado a la madrugada desde Ezeiza. “Es una buena noticia que en el momento más difícil de esta pandemia sigan llegando vuelos porque se traducen en más personas protegidas. La salida para esta situación es seguir extremando cuidados y continuar con el plan de vacunación”, señaló respecto al vuelo Pablo Ceriani, titular de la compañía de bandera. Las vacunas producidas por el Instituto Gamaleya son trasladadas en contenedores del tipo “thermobox” a una temperatura de 18 grados bajo cero y con carga adicional de refrigeración. Como en los vuelos anteriores, la tripulación está compuesta por comandantes, copilotos, personal técnico, de mantenimiento y de cabina, totalizando 20 personas a bordo. Argentina contará este miércoles con más de un millón de vacunas contra el coronavirus para reforzar el plan de inmunización que lleva adelante el Gobierno Nacional y habrá superado las 15 millones de dosis recibidas desde el inicio de la pandemia. En tanto que por la tarde se espera el arribo del decimoséptimo vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Moscú, con dosis de Sputnik V. A su vez, el canciller de México, Marcelo Ebrard, aseguró que “el fin de semana” la Argentina recibirá 800.000 dosis de la vacuna AstraZeneca cuyo principio activo fue realizado en nuestro país y finalmente envasado en México. “Ya tenemos finalmente disponible las vacunas aprobadas por laboratorios de México. Solo nos falta la liberación de Londres, que estimamos que debe ser esta semana, para que por fin el fin de semana haya un vuelo para llevarles a Argentina lo que les corresponde”, dijo el canciller durante una rueda de prensa ofrecida en la capital de la nación azteca. Las últimas partidas Estas partidas se sumarán a las que arribaron el lunes y el domingo; el lunes fueron 843.600 en un vuelo de la compañía Latam Cargo Colombia y 609.965 que llegaron desde Rusia en el decimosexto servicio de la línea de bandera hacia ese destino y el domingo 204.000 vacunas AstraZeneca que forman parte del mecanismo Covax de la OMS, en un vuelo de la compañía de los países bajos, KLM, que aterrizó en Ezeiza a las 6.14 procedente de Ámsterdam. El decimoséptimo vuelo de Aerolíneas Argentinas despegó este martes a la 1.59 desde Ezeiza hacia la capital de la Federación Rusa, mientras que el lunes arribaron, en primer lugar, 843.600 vacunas de AstraZeneca de fabricación conjunta con México, El Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, bajo el número AR1062, la misma aeronave que llegó el lunes de Moscú, tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Sheremetievo alrededor de la medianoche, las 18 de nuestro país. Se estima que el regreso, bajo el número AR1063, lo inicie alrededor de las 4.30 local, las 22.30 de Argentina, y el arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza será alrededor de las 16.30 horas de mañana. Los vuelos de Aerolíneas

“Son dos vuelos que llegan en un plazo de 48 horas. Esto va a permitir sostener el ritmo de vacunación y significa seguir dando pasos para salir de esta pandemia que tanto daño está provocando”, señaló al respecto Pablo Ceriani, titular de la línea de bandera. Aerolíneas Argentinas lleva realizados 16 vuelos a la Federación Rusa en los cuales fueron trasladadas un total de 7.643.255 de dosis y, además, se realizaron 5 vuelos hacia Beijing, República Popular China, en los que arribaron al país 3.659.200 de vacunas de Sinopharm. De esta manera, en 20 vuelos completados, Aerolíneas Argentinas aportó 11.302.455 dosis de vacunas contra el Covid-19. Las dosis que llegaron Entre dosis de Sputnik V, tanto del primer, como del segundo componente; de dosis de AstraZeneca Covishield; de la AstraZeneca de fabricación conjunta con México y de la china Sinopharm, hasta este martes la Argentina recibió 14.355.710 vacunas en una progresión que se inició el 24 de diciembre del año pasado. De ese total, 6.585.550 corresponden a dosis del primer componente de la Sputnik V, 1.060.160 del segundo componente de la misma vacuna; 4.000.000 de la Sinopharm; 580.000de AstraZeneca Covishield; 1.286.400 de AstraZeneca por el sistema Covax y 843.600de AstraZeneca Oxford. Fuentes oficiales indicaron que, durante la última semana, se alcanzó el récord de 1.146.638 vacunas aplicadas. El lunes 17 de mayo se realizaron 190.538 inoculaciones, el martes 190.557, el miércoles 165.596, el jueves 209.261, el viernes 199.877, el sábado 108.891 y el domingo domingo 81.918. Desde que inició el proceso de inmunización ya se distribuyeron en todas las jurisdicciones 12.612.752 vacunas, de las cuales 11.149.468 ya fueron aplicadas: 8.735.231 personas recibieron la primera dosis y 2.414.237 ambas. El acuerdo con México El presidente Fernández aseguró el martes que la producción de lotes de vacunas AstraZeneca que serán enviadas en las próximas semanas desde México “representan la independencia de poder tener nuestras vacunas”, en referencia a los países de América Latina y el Caribe y las dificultades que sufre la región para acceder a este recurso fundamental para inmunizar contra el coronavirus e impedir que sigan creciendo los contagios y los fallecidos. El jefe de Estado hizo esta declaración al mantener una videoconferencia con su homólogo de México, López Obrador. “Se están produciendo lotes suficientes de vacunas AstraZeneca para enviar a la Argentina, así como a otros países de América Latina y Caribe”, confirmó en este marco López Obrador, prometiendo así continuidad a la llegada de dosis que comenzó el lunes y seguirá este miércoles. Por su parte, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró desde el Distrito Federal de México que la puesta en marcha de la producción conjunta de vacunas contra el coronavirus representa “un día muy importante para México y para la Argentina”, al participar de un acto junto a López Obrador. “Cada vacuna es un riesgo menor de hospitalización y de muerte para cada persona que la recibe”, remarcó Vizzotti en un breve discurso realizado desde el Palacio Nacional, sede del gobierno de México, luego de que López Obrador mantuviera una videoconferencia con el presidente Fernández. Sobre el acuerdo para la producción de vacunas AstraZeneca-Oxford entre los laboratorios mAbxience, de la Argentina, y Liomont, de México, junto a la Fundación Slim, la funcionaria recordó que “esa colaboración se acordó en agosto” con el objetivo de hacer posible “una producción para toda Latinoamérica”.

Both comments and pings are currently closed.