Internas en JxC: Carrió no apoyará una segunda candidatura de Mauricio Macri

La ex diputada nacional, Elisa Carrió, visibilizó una vez más las internas que existen en Juntos por el Cambio tras expresar que según su visión, el ex presidente Mauricio Macri, no tendrá un segundo tiempo. “Hay que dejar lugar a las nuevas generaciones”, consideró. Carrió adelantó que no apoyará a Macri para Presidente y pidió que la alianza opositora “no la subestime”. “Yo sé hacer política, soy de juego final. Yo no quiero ser candidata a nada. Guarda que los que quieren porque tienen que ver si pueden”, expresó al ser consultada por las aspiraciones electorales de dos dirigentes de Juntos por el Cambio: Patricia Bullrich y Emilio Monzó. Pero la líder de la Coalición Cívica fue más allá y se lanzó también contra la operación lanzada por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich: “Estoy cansada de los políticos hipócritas, de los que dicen vivimos en una sociedad corrupta y no presentan una sola denuncia”, remarcó. “Yo soy dura con la corrupción, pero presento las denuncias. Tiene que presentar las denuncias”, lanzó. A su vez, Carrió prefirió no opinar sobre la gestión del Gobierno nacional frente a la pandemia. En esa línea pidió convocar “en este momento a la no violencia que incluye la no violencia de la palabra”. “Aún en la diferencia de ideas creo que todos trabajaron para una argentina unida. Estamos en el medio de una tragedia, con muchos muertos y familiares”, remarcó.

