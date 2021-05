Avanzan las obras de asfalto en barrios y localidades de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que avanzan a todo ritmo las obras de pavimentación de calles en los barrios y en las localidades del distrito. Estos trabajos se complementan con la instalación de 27 luces con tecnología LED y las obras hidráulicas para evitar anegamientos frente a las precipitaciones. En Claypole, por ejemplo, avanza la pavimentación de la calle Marconi mientras que en Burzaco están en obra las arterias Junín y Olavarría. Se suma la calle 25 de Mayo en Don Orione y diversas obras de bacheo y mejoramiento de calles en los barrios y las localidades. Mientras tanto, trascendió que el Municipio browniano prepara un nuevo megaplan que contempla la pavimentación de más de 30 nuevas cuadras en todo el distrito. Y avanzan obras clave para la conectividad vial como los pasos bajo nivel de la Avenida San Martín entre Burzaco y Adrogué y ya se preparan las intervenciones para comenzar a construir dos pasos bajo nivel más en la calle Diehl de Longchamps y Presidente Perón de Rafael Calzada. En paralelo, sólo faltarían detalles para el inicio de la construcción del histórico viaducto de 1,4 kilómetros de extensión sobre la ruta 4, a la altura de la Rotonda Los Pinos. La pavimentación de la Avenida República Argentina merece un párrafo aparte: se trata de cuatro kilómetros de autovía de dos carriles por mano y divisor que se está asfaltando con hormigón armado. A ello se le agregan sectores de veredas, luces con tecnología LED y la obra hidráulica para prevenir anegamientos. Esta obra histórica, que beneficia a localidades como Glew, Longchamps, Claypole, Ministro Rivadavia y Burzaco, es posible merced a la articulación entre el Municipio y la Nación, especialmente con el Ministerio de Obras Públicas a cargo de Gabriel Katopodis. “Así como en nuestra primera gestión asfaltamos un extenso tramo de la Avenida Tomás Espora, ahora llegó el turno de República Argentina que ya tiene un avance del 65 por ciento y seguimos trabajando junto a la Nación a todo ritmo beneficiando a miles de familias brownianas”, indicó el intendente Mariano Cascallares.

Both comments and pings are currently closed.