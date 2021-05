Partió esta madrugada un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Moscú para traer más vacunas

El decimoséptimo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió esta madrugada rumbo a Moscú en búsqueda de más dosis de vacunas Sputnik V. El Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, bajo el número AR1062 partió esta madrugada a la 1,59 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza y llegará al Aeropuerto Internacional de Sheremetievo alrededor de la medianoche, las 18 de nuestro país. El regreso, bajo el número AR1063 está previsto para alrededor de las 4.30 local, las 22,30 de Argentina, y el arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza será a eso de las 16.30 horas del miércoles El regreso, bajo el número AR1063 está previsto para alrededor de las 4.30 local, las 22,30 de Argentina, y el arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza será a eso de las 16.30 horas del miércoles. “Son dos vuelos que llegan en un plazo de 48 hs. Esto va a permitir sostener el ritmo de vacunación y significa seguir dando pasos para salir de esta pandemia que tanto daño está provocando”, señaló Pablo Ceriani, titular de la línea de bandera. Otro vuelo de Aerolíneas procedente de Moscú, llegó el lunes a Ezeiza a las 18,20, con 609.965 dosis del primer componente de vacunas Sputnik V. Aerolíneas Argentinas lleva realizados 16 vuelos a la Federación Rusa en los cuales fueron trasladadas un total de 7.643.255 de dosis y, además, se realizaron 5 vuelos hacia Beijing, República Popular China en los que arribaron al país 3.659.200 de vacunas de Sinopharm. De esta manera, en 20 vuelos completados, Aerolíneas Argentinas aportó 11.302.455 dosis de vacunas contra el Covid-19.

