Hace 18 años Néstor Kirchner asumía como presidente

La fórmula del Frente para la Victoria en la que Kirchner estaba junto a Daniel Scioli, salió segunda detrás del Frente por la Lealtad de Carlos Menem, que había renunciado a presentarse al ballotage. El 25 de mayo de 2003 Néstor Carlos Kirchner juraba como presidente de la Argentina luego de quedar segundo en las elecciones del 27 de abril encabezando la fórmula del Frente para la Victoria junto a Daniel Scioli, detrás del Frente por la Lealtad de Carlos Menem, que había renunciado a presentarse al ballotage. Con el actual Jefe de Estado, Alberto Fernández, como jefe de Gabinete, Kirchner estableció en su discurso en el Congreso los lineamientos fundamentales de lo que sería su gestión: “Promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y la mejor y más justa distribución del ingreso”.

