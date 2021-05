Con un emotivo acto, Almirante Brown conmemoró el 211 aniversario de la Revolución de Mayo

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó esta mañana un breve pero emotivo acto de conmemoración de la Revolución de Mayo que estableció el primer Gobierno Patrio, al cumplirse su 211 aniversario. El homenaje se realizó en la Plaza 25 de Mayo de la localidad de Rafael Calzada bajo un cielo celeste y en un día patrio soleado. “Al cumplirse un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, celebremos juntos el orgullo de ser argentinos y nuestro amor por la Patria”, señaló Mariano Cascallares ante los presentes. Durante el acto, que respetó las medidas de prevención del Covid-19, se procedió al izamiento de la Bandera Nacional y al emotivo homenaje hacia los integrantes de la Primera Junta que aquel 25 de mayo de 1820 se reunieron en el Cabildo de Buenos Aires. Mariano Cascallares estuvo acompañado por la diputada provincial Cristina Vilotta, el secretario de Gobierno Juan Fabiani, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, el delegado municipal de Rafael Calzada, José Canto, y el director general de Asistencia Crítica del Municipio browniano, Martín Borsetti. ACTIVIDADES VIRTUALES EN EL DÍA DE LA PATRIA Vale recordar que ingresando en www.facebook.com/InstitutoDeLasCulturasBrown esta tarde desde las 15 horas se presentarán en forma virtual “Los Maileños” y “El Payador Aldo Caggiano” con la presentación de Bernardo Calone. Mientras tanto, a partir de las 16,30 horas se llevará a cabo, siempre por el Facebook del Instituto Municipal de las Culturas, la lectura del poema “Patria” de Julia Prilutzky Farny, recitado por Ángeles Nagy. El Instituto de las Culturas del Municipio de Almirante Brown también recomendó seguir las actividades virtuales vinculadas a cursos, homenajes y todo tipo de expresiones artísticas y culturales que se transmiten a través de www.facebook.com/InstitutoDeLasCulturasBrown en forma permanente.

