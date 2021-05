Arriban desde EEUU 843.000 dosis de AstraZeneca y otro lote de Sputnik desde Rusia

AstraZeneca produce el principio activo de su fármaco contra la Covid-19 en el laboratorio del Grupo Insud en la provincia de Buenos Aires y las envía para su “formulado” a México. Un total de 843.000 dosis de AstraZeneca provenientes de Estados Unidos llegarán este lunes al país como parte de la primera entrega del contrato suscripto por la Argentina por 22,4 millones vacunas de ese laboratorio, según se informó oficialmente. Este lote de dosis de AstraZeneca se suma a las 204.000 que llegaron este domingo en el vuelo KL701 de la compañía de los Países Bajos, KLM, adquiridas por el Gobierno a través del mecanismo Covax, coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). AstraZeneca produce el principio activo de su fármaco contra la Covid-19 en el laboratorio del Grupo Insud en la provincia de Buenos Aires y las envía para su “formulado” a México, desde donde son posteriormente distribuidas. En ese marco, este domingo, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, viajaron a México para seguir de cerca el proceso de liberación de vacunas Oxford-AstraZeneca producidas en forma conjunta con Argentina.

Both comments and pings are currently closed.