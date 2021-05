Este 25 de Mayo, el Instituto de las Culturas Brown realiza un festejo patrio virtual

El Instituto de las Culturas del Municipio de Almirante Brown informó que mañana martes realizará una celebración virtual del 25 de mayo con actividades culturales para toda la familia. La transmisión se realizará a través de http://www.facebook.com/InstitutoDeLasCulturasBrown) mañana martes para que las vecinas y los vecinos puedan seguirla desde sus casas respetando las medidas de prevención del Covid-19 dispuestas en medio de la pandemia. En principio, este martes 25 de mayo desde las 15 horas se presentarán en forma virtual “Los Maileños” y el Payador Aldo Caggiano, con la presentación de Bernardo Calone. Mientras tanto, a partir de las 16,30 horas se llevará a cabo, siempre por el Facebook del Instituto Municipal de las Culturas, la lectura del poema “Patria” de Julia Prilutzky Farny, recitado por Ángeles Nagy. El Instituto, que depende de la gestión de Mariano Cascallares, también recomendó seguir las actividades virtuales vinculadas a cursos, homenajes y todo tipo de expresiones artísticas y culturales que se transmiten a través de https://www.facebook.com/InstitutoDeLasCulturasBrown en forma permanente.

