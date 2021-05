Llegaron más de 200 mil dosis de AstraZeneca y partió un nuevo vuelo a Moscú

Más de 200 mil de dosis de vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca arribaron en la mañana de este domingo al país en un vuelo de la compañía KLM, mientras que a la madrugada partió rumbo a Moscú el decimosexto vuelo de Aerolíneas Argentinas para traer más dosis de Sputnik V. El vuelo KL701 aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 6.14 procedente de Ámsterdam con 204.000 dosis de AstraZeneca adquiridas por el Gobierno argentino a través del mecanismo Covax, coordinado por la Organización Mundial de la Salud. Según informaron fuentes oficiales, mañana por la tarde, en tanto, estarán llegando otras 843.000 dosis de AstraZeneca provenientes de Estados Unidos que forman parte de la primera entrega del contrato suscripto por Argentina por 22.4 millones de dosis. Mientras, esta madrugada partió un avión de Aerolíneas Argentinas a Moscú, el decimosexto de la compañía de bandera a ese destino para traer vacunas Sputnik V, y su regreso está previsto para mañana a la tarde. La aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, bajo el número AR1060 despegó a las 2.32 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza y llegará al aeropuerto internacional de Sheremetievo alrededor de las 0.30 (hora local en Moscú, las 18.30 de nuestro país) de mañana, estando previsto el regreso, bajo el número AR1061, para aproximadamente las 4.30 hora local, las 22.30 de Argentina, en tanto que su arribo al país se estima para las 16.30 del lunes. Las vacunas producidas por el Instituto Gamaleya son trasladadas en contenedores del tipo “thermobox” a una temperatura de 18 grados bajo cero y con carga adicional de refrigeración. El vuelo está al mando de 10 tripulantes, entre comandantes y copilotos, a los que se suman personal técnico, de mantenimiento y de cabina, para totalizar 20 personas a bordo. Aerolíneas Argentinas lleva realizados, con éste, 16 vuelos a la Federación Rusa y en los 15 anteriores fueron trasladadas un total de 7.033.290 de dosis, además, se realizaron 5 vuelos hacia Beijing, República Popular China en los que arribaron al país 3.659.200 de vacunas de Sinopharm. De esta manera, en 20 vuelos completados, Aerolíneas Argentinas aportó 10.692.490 dosis de vacunas contra el Covid-19.

