Hay 66 municipios bonaerenses en Fase 2, 60 en Fase 3 y 9 en Fase 4

Un total de 126 distritos de la provincia de Buenos Aires que se encuentran en Fase 2 y 3 deberán aplicar las medidas dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que establece un aislamiento estricto por los próximos nueve días por el aumento de casos de coronavirus, en tanto que nueve municipios que se ubican en Fase 4 no serán alcanzadas por las medidas. Fase 4 Según el esquema de fases que rige en la provincia de Buenos Aires oficializado este viernes en el Boletín Oficial del distrito, actualmente los nueve distritos que se encuentran en Fase 4 y fuera de los alcances del decreto nacional son: Baradero, Benito Juárez, Arenales, Monte Hermoso, Pila, Rojas, Salliqueló, Tordillo y San Cayetano. A Flourish map En tanto, 126 municipios que se encuentran en Fase 2 y Fase 3 pasarán a tener las mismas restricciones y quedaron en igualdad de condiciones epidemiológicas deberán aplicar un aislamiento estricto desde este sábado y hasta el 30 de mayo. Fase 3 En Fase 3 se encuentran 25 de Mayo, 9 de Julio, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Capitán Sarmiento, Castelli, Chascomús, Colón, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Daireaux, Dolores, General Alvarado, General Alvear, General Belgrano y General Guido. También se ubican en fase 3 General Madariaga, General Lamadrid, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Las Flores, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Mercedes y Navarro. Al igual que: Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pinamar, Púan, Punta Indio, Ramallo, Rivadavia, Roque Pérez, Saladillo, Salto, San Antonio de Areco, San Nicolás, Suipacha, Tapalqué, Tornquist, Tres Lomas, y Villarino. 126 municipios se encuentran en Fase 2 y Fase 3 Fase 2 En tanto, en Fase 2 se encuentran: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chacabuco, Chivilcoy y Coronel Suarez. Del mismo modo: Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, Florentino Ameghino, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Guaminí, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Junín, La Costa, La Matanza, La Plata, y Lanús. También en esa instancia se encuentran Leandro N. Alem, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Monte, Moreno, Morón, Pergamino, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, Rauch, Saavedra, San Andrés de Giles, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Pedro, San Vicente, Tandil, Tigre, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres de Febrero, Vicente López, Villa Gesell y Zarate.

