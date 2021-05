Bajó a “Amarillo” el alerta por el ciclón extratropical en la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) bajó durante la mañana del sabado de Naranja a Amarillo el alerta por el fenómeno “ciclón extratropical” que afecta ​el sector este de la provincia de Buenos Aires y por vientos fuertes en la CABA y centro del país. Si bien el alerta naranja fue emitido este viernes por la tarde, durante la mañana cambio a amarillo y es por la amenaza de lluvias intensas que generaron la formación de un sistema de baja presión, lo que técnicamente se denomina “ciclón extratropical”. El nivel de “Alerta Naranja” significa que es necesario estar preparado ante el anuncio de fenómenos meteorológicos que pueden ser peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente; mientras que “Amarillo” tiene capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Entre las recomendaciones del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo (Sinagir) figura no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas y desconectar y alejarse de artefactos eléctricos. También cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese a la vivienda, no refugiarse debajo de postes o cables de electricidad, evitar actividades al aire libre, buscar un lugar bajo techo y evitar circular por calles inundadas o afectadas. Con respecto al alerta amarillo por fuertes lluvias y vientos, se extiende por la zona de la Costa Atlántica bonaerense, el resto del centro y norte de la provincia de Buenos Aires, la mitad sur de la provincia de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. También se ven afectadas las zonas cordilleranas de Salta, Santiago del Estero, La Rioja y San Juan.

Both comments and pings are currently closed.