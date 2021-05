En Almirante Brown continua la inscripción al programa “Progresar”

El Municipio de Almirante Brown, que conduce Mariano Cascallares, informó que continúa en nuestro distrito la inscripción al programa nacional “Progresar” que busca acompañar a las y los jóvenes para la finalización de sus estudios primarios o secundarios, o que continúen en la Educación Superior o se formen profesionalmente. La Dirección de Juventud del Municipio en articulación con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, está inscribiendo al Programa Progresar para jóvenes de entre 18 y 24 años. Los puntos de inscripción se realizan de Lunes a Viernes de 10 a 13 hs, en las delegaciones de las doce localidades que comprenden la Comuna browniana. También se inscribe en la Casa de la Cultura, calle Esteban Adrogué N° 1224. Desde Juventud Brown, destacaron que hay tiempo hasta el 21 de Mayo para quienes estén interesados en inscribirse. El Programa Progresar es una herramienta política de alcance nacional que consiste en la inclusión educativa y acompañamiento económico para estudiantes mayores de edad de entre 18 y 24 años que estén finalizando sus estudios secundarios o estén cursando el nivel superior o profesional. A continuación se adjuntan teléfonos y direcciones de los puntos de inscripción: Delegación Adrogué – Dirección: Boulevard Shopping Local 187. Tel: 4293-6607 Delegación Burzaco – Dirección: Roca y 9 de Julio. Tel: 4299-2273 Delegación Rafael Calzada – Dirección: Gral. Güemes 1996 y Pte. Perón. Tel: 4291-1666 Delegación Claypole – Dirección: 17 de Octubre. Tel: 5034-6200 int. 655 Delegación Don Orione – Dirección: Araujo y Diamante. Tel: 4268-5419 Delegación Glew – Dirección: Sarmiento 380 – Tel: (02224) 420792 Delegación Longchamps – Dirección: Av. Longchamps frente a la estación ferroviaria. Tel: 4233-4299 Delegación Malvinas Argentinas – Dirección: Policastro 2389. Tel: 4297-8615 Delegación José Mármol – Dirección: Bynnon y 20 de Septiembre. Tel: 4291-1066 Delegación Ministro Rivadavia – Dirección: 25 de Mayo al 400. Tel: 4279-0052 Delegación San José – Dirección: Salta 1915. Tel: 4211-1007 Delegación San Francisco Solano – Dirección: Lirios 423 entre Glicina y No Me Olvides. Tel: 4277-5203 Desde el Estado Nacional se busca garantizar el derecho a la educación y fortalecer las trayectorias educativas de jóvenes que quieran formarse profesionalmente, finalizar su educación obligatoria o estén estudiando una carrera del nivel superior. Educación Obligatoria: (Nivel primario y secundario) A quiénes les corresponde Jóvenes entre 18 y 24 años cumplidos.

Personas con hijas/os menores de 18 años, hasta los 35 años.

Personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas, sin límite de edad. Requisitos Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Ser alumna/o regular de una institución educativa.

Tus ingresos y los de tu grupo familiar no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Educación Superior: Destinado a Carreras universitarias, terciarias y Progresar enfermería.) A quiénes les corresponde Jóvenes entre 18 y 24 años cumplidos.

Personas con hijas/os menores de 18 años, hasta los 35 años.

Personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas, sin límite de edad.

Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta 30 años cumplidos

Estudiantes de enfermería sin límite de edad. Requisitos Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 5 años en el país y contar con DNI.

Ser alumna/o regular de una institución educativa.

Tus ingresos y los de tu grupo familiar no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Los montos aumentan a medida que las y los estudiantes avanzan en sus carreras y hay montos diferenciales para fomentar el estudio de áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Si ya sos estudiante de nivel superior y querés acceder a esta beca, deberás contar con más del 50% de las materias aprobadas según tu plan de estudio y tu año de cursada. Cursos de formación profesional – Progresar Trabajo Dirigido a Cursos avalados por el Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica (INET) A quiénes les corresponde Jóvenes entre 18 y 24 años cumplidos.

Personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales, hasta los 35 años.

Personas que no poseen trabajo formal registrado, hasta los 40 años.

Personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas, sin límite de edad. Requisitos Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Ser alumna/o regular de una institución educativa.

Tus ingresos no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

No estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias.

No tener ningún otro tipo de beca.

No tener título universitario, profesorado o tecnicatura. Vale aclarar que hay algunas excepciones, dependiendo cada carrera y requisitos del programa.

