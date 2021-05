En las últimas 24 horas hubo récord de muertes y contagios de coronavirus en el país

Otras 745 personas murieron y 35.543 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, en tanto el presidente Alberto Fernández dijo este martes que, en los “términos” en los que se presenta actualmente la evolución de la pandemia, “van a seguir las restricciones”, aunque descartó de plano un regreso a Fase 1. Con los fallecimientos y nuevos casos reportados este martes por el Ministerio de Salud, son 71.771 los fallecidos a nivel nacional y 3.371 508 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que hay 5.813 internados en terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 72,2% en el país y del 76,2% en el Área Metropolitana Buenos Aires. Según el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados es de 10.344.111, de los cuales 8.250.069 recibieron una dosis y 2.094.042 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 11.933.786. De los 3.371.508 contagiados, el 88,75% (2.992.325) recibió el alta y 307.412 son casos confirmados activos. El reporte consignó que fallecieron 419 hombres y 319 mujeres, mientras que seis personas de la provincia de Buenos Aires y 1 de Mendoza fueron reportadas sin dato de sexo. La situación sanitaria en los distritos El parte precisó que murieron 269 hombres en la provincia de Buenos Aires; 28 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en Catamarca; 9 en Chaco; 4 en Chubut; 4 en Corrientes; 15 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 15 en Formosa; 9 en La Pampa; 10 en Mendoza; 8 en Neuquén; 10 en Río Negro; 2 en Salta; 6 en San Juan; 6 en San Luis; 3 en Santa Cruz; 10 en Santa Fe; y 4 en Santiago del Estero. Infografía. También fallecieron 213 mujeres en Buenos Aires; 19 en la Ciudad de Buenos Aires; 5 en Catamarca; 2 en Chaco; 3 en Chubut; 1 en Corrientes; 10 en Córdoba; 3 en Entre Ríos; 10 en Formosa; 9 en La Pampa; 10 en Mendoza; 2 en Neuquén; 3 en Río Negro; 6 en Salta; 2 en San Juan; 4 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 14 en Santa Fe; y 1 en Santiago del Estero. Este martes se registraron en la provincia de Buenos Aires 14.593 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 3.465; en Catamarca, 440; en Chaco, 525; en Chubut, 320; en Corrientes, 35; en Córdoba, 4.074; en Entre Ríos, 921; en Formosa, 328; en Jujuy, 145; en La Pampa, 799; en La Rioja, 376; en Mendoza, 1.095; en Misiones, 129; en Neuquén, 807; en Río Negro, 557; en Salta, 518; en San Juan, 735; en San Luis, 294; en Santa Cruz, 369; en Santa Fe, 3.302; en Santiago del Estero, 444; Tierra del Fuego, 78; y en Tucumán, 1.194. El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 111.757 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 12.602.579 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.462.970 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 384.019; Catamarca, 18.632; Chaco, 50.264; Chubut, 58.454; Corrientes, 40.879; Córdoba 263.463; Entre Ríos, 73.468; Formosa, 14.124; Jujuy, 26.464; La Pampa, 34.900.; La Rioja, 15.392; Mendoza, 110.330; Misiones, 18.199; Neuquén, 79.899; Río Negro, 67.402; Salta, 39.224; San Juan, 30.522; San Luis, 45.378; Santa Cruz, 48.726; Santa Fe, 307.927; Santiago del Estero, 36.199; Tierra del Fuego, 27.656; y Tucumán, 117.017. Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).

