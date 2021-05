Otra promesa incumplida de Macri

Meses atrás, el ex presidente había declarado que no iba a inocularse "hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido. El expresidente Mauricio Macri contó este domingo que se vacunó contra el coronavirus en Estados Unidos. En una publicación que compartió a través de las redes sociales, indicó que se aplicó la monodosis de Johnson & Johnson en una farmacia. En el pasado mes de febrero, el ex mandatario había prometido que no iba a inocularse "hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido". El ex mandatario dijo que la aplicación de la vacuna la recibió durante un viaje que hizo al país del norte en la última semana. "Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson", contó Macri. Además, advirtió que "la pandemia expuso la voluntad de muchos gobiernos de manipular el sistema para buscar la impunidad y perpetuarse en el poder (generalmente ambas cosas vienen juntas)". En los Estados Unidos se aplicaron más de 257 millones de vacunas contra el coronavirus, 151 millones de las cuales fueron vacunadas con la primera dosis y 112 millones con dos. La aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson, llamada Jensen y de aplicación única, había sido interrumpida en los Estados Unidos a mediados de abril durante cerca de una semana. Finalmente, las autoridades norteamericanas renovaron el permiso de aplicación, aunque pidieron que al realizarse se le informe a los receptores sobre una baja posibilidad de que se formen "raros coágulos". En las últimas semanas, gracias a la abundancia de vacunas y la cantidad de personas en los Estados Unidos que se rehúsan a recibirlas, en ese país aplican en forma gratuita inyectables a extranjeros, por lo que aumentaron los viajes de a ese país de argentinos, sobre todo al estado de Florida, con el fin de ser inoculados contra el Covid-19.

