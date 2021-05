Magario: “Tengo la enorme alegría de haber sido elegida como la Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad del PJ”

La vicegobernadora bonaerense anunció la noticia desde sus redes sociales y aseguró “seguimos construyendo y acompañando desde el PJ”. “Tengo la enorme alegría de haber sido elegida como la Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad del Partido Justicialista. Felicito también a mis compañeras y compañeros electos en este nuevo desafío y le agradezco al Consejo por la confianza en este nuevo rol”, dijo Verónica Magario. “Desde este lugar acompañamos a nuestro presidente, Alberto Fernández. Seguiremos trabajando para mejorar la vida de las y los argentinos”, cerró

