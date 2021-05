Llegó de Moscú otro vuelo con 500 mil vacunas Sputnik V y Argentina ya supera 12 millones de dosis

El decimocuarto vuelo espcial de Aerolíneas Argentinas procedente de Moscú llegó la madrugada de este lunes al país con 500 mil vacunas Sputnik V y con este embarque se superan las 12 millones de dosis recibidas desde el inicio de la pandemia. El Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza a la 1,10 y en esta ocasión la aeronave trajo en su bodega una partida del componente 1 de la vacuna fabricada por el laboratorio Gamaleya. Con este nuevo cargamento, la Argentina recibió un total de 12.198.250 dosis para implementar el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19. Desde el 24 de diciembre de 2020 al 30 de abril de este año, la Argentina recibió 11.698.250 vacunas Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca, y hasta el momento se distribuyeron 11.337.571 y se aplicaron 9.082.597, de acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación, que permite conocer en tiempo real el avance en todo el país. De ese total, 6.035.850 dosis corresponden a la vacuna Sputnik V (4.975.690 del primer componente y 1.060.160 del segundo componente); 4.000.000 a Sinopharm; 580.000 a Covishield/ AstraZeneca; y 1.082.400 de AstraZeneca que se recibieron a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Entre diciembre y enero llegaron al país 820.150 dosis de Sputnik (410.150 del primer componente y 410.000 del segundo). En febrero arribaron un total de 2.497.890: 917.890 corresponden a la vacuna Sputnik V (729.090 al componente 1 y 188.800 al componente 2); 580.000 a Covishield y 1.000.000 a Sinopharm. En marzo se recibieron 2.452.870 dosis de vacunas contra la Covid-19. De ese total, 2.234.470 son Sputnik (1.773.110 del componente 1 y 461.360 del componente 2) y 218.400 de AstraZeneca del mecanismo Covax. Mientras que en abril arribaron al país un total de 5.927.340 vacunas, de las cuales 2.063.340 son del componente 1 de Sputnik; 864.000 de AstraZeneca del mecanismo Covax y 3.000.000 a Sinopharm. El 19 de mayo se liberarán también 861.600 dosis de AstraZeneca por medio de Covax para completar los esquemas de inmunización de quienes ya recibieron la primera dosis de Covishield/AstraZeneca.

