Desarticulan fiesta electrónica clandestina: detenidos y secuestrado de drogas

La Policía Bonaerense y la Dirección General de Inspección del Municipio de Almirante Brown desarticularon una Fiesta Electrónica clandestina en la localidad de Malvinas Argentinas. En el lugar se secuestró una importante cantidad de drogas para consumo humano, se detuvo a dos personas y se incautaron vehículos utilizados por los asistentes, más de 30 personas. En una quinta alquilada para el evento prohibido a raíz de las restricciones frente a la pandemia de Covid-19, la Policía y los agentes municipales encontraron marihuana, cocaína, pastillas de éxtasis y ketamina. También se detectó la presencia de 12 vehículos pertenecientes a los participantes de la fiesta que fue descubierta a través de seguimiento realizado en redes sociales y por las denuncias de los vecinos del lugar. Además de una considerable cantidad de estupefacientes, también se procedió al secuestro de numerosas bebidas alcohólicas. Las autoridades se presentaron en el lugar y al no ser atendidas por nadie, se le dio aviso a la Justicia Federal de Lomas de Zamora (Juzgado de turno a cargo del Dr. Federico Villena) que ordenó la requisa de la finca con testigos. En el interior se identificó a una persona de 29 años de edad definida como el cumpleañero y organizador del evento clandestino. El Municipio de Almirante Brown recordó que tiene habilitada la línea telefónica 2206 1350 del Centro de Operaciones Municipal para hacer denuncias de fiestas clandestinas todos los días durante las 24 horas. Estos eventos ilegales también pueden ser denunciados al 911.

