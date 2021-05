Tolosa Paz señaló que ampliar la Tarjeta Alimentar implica “hacerse cargo de una realidad”

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, destacó hoy que la ampliación de la Tarjeta Alimentar dispuesta por el Gobierno implica “hacerse cargo de una realidad”, en referencia a que “6 de cada 10 niños son pobres” y “hay que recomponer el ingreso de los hogares”. “Argentina tiene el 42% de pobres y, si los niños están rozando el 60%, había que tomar medidas para recomponer rápidamente el ingreso de esos hogares”, sostuvo Tolosa Paz en declaraciones a Radio Nacional. La funcionaria resaltó la ampliación de la cobertura de la Tarjeta Alimentar para llegar a personas de hasta 14 años a partir de que “6 de cada 10 niños son pobres, y donde la pobreza más golpea es en la niñez”. “Estamos hablando de una población que no tiene trabajo y que, si tiene algún tipo de ingreso, es informal”, reseñó la funcionaria. Y destacó que la Tarjeta Alimentar “no va más de 0 a 6 años, sino de 0 a 14 años, y no solamente 6.000 pesos para un hijo y 9.000 pesos para dos, sino 12.000 pesos para más de tres hijos”. De todos modos, advirtió que “de nada sirve todo ese esfuerzo para tratar de inyectar dinero para garantizar el plato de comida si esto se va a ir por la canaleta del aumento de precios”, por lo que llamó a que esas medidas de ayuda social no terminen absorbidas en un aumento de la canasta básica de alimentos. “El comerciante tampoco puede abusar cuando alguien va con la Tarjeta Alimentar y ponerle el precio que se le antoje”, dijo Tolosa Paz, y anunció que los alimentos tendrán su monto en el etiquetado frontal de cada producto. La funcionaria planteó además que el ministro de Economía, Martín Guzmán, también “está haciendo lo propio para controlar la inflación, no sólo la canasta básica de alimentos sino la canasta básica total”. “Tenemos que ir trabajando en tranquilizar las variables macroeconómicas para poder sostener una expectativa inflacionaria que tenga que ver con las expectativas del Presupuesto”, añadió. El presidente Alberto Fernández anunció el viernes último la inclusión de todos los menores de 14 años en el beneficio de la Tarjeta Alimentar, al encabezar en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada la quinta reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre.

