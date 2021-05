El Gobierno publicó el decreto de convocatoria a elecciones, pero ya se anunció que habrá cambios

El Gobierno nacional formalizó la convocatoria a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el 8 de agosto y a las elecciones generales para el 24 de octubre, tal como indica el Código Electoral Nacional, pese a que esas fechas probablemente sean modificadas en virtud de un proyecto de ley que será tratado los próximos días en el Congreso. El Decreto 303/2021 de convocatoria, dado a conocer este sábado en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, y se publica luego del acuerdo alcanzado el viernes con la oposición para postergar los comicios, en virtud de la pandemia de coronavirus. Por este motivo, las fechas podrían modificarse de acuerdo al proyecto de ley que será tratado próximamente en el Congreso, según se desprendió de la reunión que mantuvieron este viernes el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro del Interior con los jefes de bancada de todos los bloques del recinto. El acuerdo con la oposición En el encuentro, el Gobierno y la oposición, acordaron postergar hasta el 12 de septiembre las PASO, y hasta el 14 de noviembre las legislativas, dijeron fuentes oficiales. De esta forma, la postergación respecto de las fechas publicadas en el Boletín Oficial sería de cinco semanas en el primer caso, y de tres en el segundo. Tras la reunión, desarrollada en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, De Pedro informó que “con los jefes de los distintos bloques del Congreso pudimos terminar de articular y acordar realizar las elecciones de este año priorizando la salud y la vida de la gente, en el marco de la pandemia que estamos viviendo”. En ese marco, detalló que junto a los representantes parlamentarios “se consensuó un proyecto de ley para modificar el cronograma electoral, por lo que de esta forma la celebración de las PASO quedará programada para el 12 de septiembre, y las generales el 14 de noviembre”. En el encuentro del viernes el Gobierno y la oposición acordaron postergar hasta el 12 de septiembre las PASO, y hasta el 14 de noviembre las legislativas Al acuerdo se llegó luego de que el Gobierno aceptara que la postergación del calendario se realizará este año “por única vez”, una de las demandas vertidas por Juntos por el Cambio cuando se conoció el borrador del proyecto. Por su parte, Massa ponderó que “las reglas del juego en materia electoral son producto del consenso y el acuerdo de la gran mayoría de las fuerzas políticas”. Y luego agregó: “Durante las últimas semanas Wado articuló con cada una de las distintas fuerzas políticas de la Argentina. La gran mayoría de ellas coincidimos en que, en el marco de esta pandemia, lo mejor era encontrar un mecanismo de postergación para concretar el proceso político hacia momentos más protegidos desde el punto de vista de la salud”. A su turno Mario Negri, presidente de la bancada de Juntos por el Cambio, señaló: “Entendemos que la situación sanitaria amerita un acuerdo político entre todos los partidos con representación en el Congreso”.

