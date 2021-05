Gobierno bonaerense habilitó a que se retomen algunas prácticas presenciales en escuelas

El Gobierno bonaerense habilitó a que se retomen algunas prácticas presenciales en escuelas mientras dure la restricción de asistencia a las aulas. A través de un comunicado, la Administración conducida por Axel Kicillof indicó a las instituciones educativas del distrito deberán seguir brindando algunas actividades en los establecimientos, aunque serán muy limitadas. De todos modos, la Provincia aclaró que “en los 47 municipios que están alcanzados por la vigencia del último decreto presidencial y/o se encuentran en Fase 2” se continuará hasta el 21 de mayo con clases virtuales. Sin embargo, con esta medida se habilitó a que los docentes puedan cumplir diferentes roles pedagógicos. En este sentido, el Gobierno bonaerense explicó que se apunta a atender las demandas de aquellos alumnos que deben acercarse hasta las escuelas para buscar materiales educativos, como actividades, libros de texto, juegos didácticos, entre otros, además de entregar las tareas asignadas y recibir las devoluciones de parte de sus docentes. Además, también se seguirá dictando la orientación especial para aquellos estudiantes que no cuentan con conectividad en sus hogares y, de esta manera, se encuentran transitando la promoción acompañada y/o integren proyectos de inclusión. Durante esas jornadas, bajo un estricto protocolo, se les explican a los niños y jóvenes las consignas de las tareas para que puedan realizarlas en sus casas. En las escuelas de los distritos que están bajo Alerta Sanitaria y Epidemiológica aún se mantiene el trabajo con los equipos de orientación escolar y de acompañamiento y revinculación, además de la entrega de alimentos, actividades administrativas y las obras de mejora de la infraestructura edilicia. Finalmente, la Provincia también señaló que las conexiones Wi-Fi de las instituciones educativas permanecerán abiertas “para que en este contexto excepcional los recursos existentes estén a disposición de la enseñanza y el aprendizaje”. Esta situación rige para los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate, Bahía Blanca, Castelli, Bolívar, Villegas, Chacabuco, Carmen de Areco y San Andrés de Giles, que se encuentran en Fase 2.

