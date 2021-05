Detectaron en Río de Janeiro una mutación de la cepa de Manaos

La poderosa cepa de Manaos, responsable por el colapso hospitalario de Brasil desde febrero, tuvo una mutación y se convirtió en una nueva variante del coronavirus, informó este jueves la Secretaría de Salud del estado Río de Janeiro, mientras el país superó los 15 millones de contagios acumulados desde el inicio de la pandemia. La variante fue bautizada P.1.2 por ser una mutación de la P1, surgida en Manaos, capital del estado Amazonas, en noviembre pasado, y responsable por la segunda ola. La variante fue encontrada en Río de Janeiro, el segundo estado con más muertes del país detrás de San Pablo. “Hasta el momento no se puede afirmar que es más contagiosa o letal esta variante, que es una mutación de la P1”, señaló un comunicado de la subsecretaria de Vigilancia en Salud de la Secretaría de Salud del estado Río, Claudia Mello. La nueva variante P.1.2 fue identificada en 5,85% de las 376 muestras tomadas en 57 municipios de Río, incluida la capital del estado, la “ciudad maravillosa”. El estudio forma parte de un plan de secuenciamiento de coronavirus financiado por todos los laboratorios públicos y universitarios de Río. El secretario de Salud de Rio, Alexandre Chieppe, dijo que el estudio ayuda a verificar la incidencia de nuevas cepas y anticipar posibles escenarios epidemiológicos. Brasil alcanzó este jueves, con 76.380 nuevos positivos, los 15.003.563 casos desde marzo del año pasado, con 13.591.335 recuperados, según cifras oficiales. Acumula además 416.949 muertos.

Both comments and pings are currently closed.