Creen que se alcanzó el pico de contagios de la segunda ola en el país

Según las estimaciones del modelo matemático” Modelo de Contagios Generalizado” (MCG) desarrolado por la Untref, ese máixmo se alcanzó al producirse un caso cada 3.16 segundos desde el 1 de marzo. Investigadores de la Universidad Nacional de Tres de Febrro (Untref) afirmaron que, de acuerdo con un modelo matemático que desarrollaron, se alcanzó en el país el pico de contagios de la segunda ola de coronavirus, al producirse un caso cada 3.16 segundos desde el 1 de marzo pasado. De acuerdo con ese modelo matemático, que mide el promedio del tiempo que transcurre entre dos infecciones consecutivas en toda la población, en la provincia de Buenos Aires el pico se produjo el 30 de abril pasado con un contagio cada 6.12 segundos, dijeron los investigadores. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires el pico se registró el 1 de mayo al producirse un contagio cada 24.51 segundos y días atrás Córdoba llegó al máximo con un contagio cada 44.9 segundos. Movilidad Los investigadores también toman en cuenta para la elaboración de este modelo los datos de la movilidad en la población indicada por el desplazamiento registrado en los dispositivos celulares. En este sentido, aseguran que se observa “un aumento de un 10% de la movilidad respecto del registro en el mes de enero, lo que provocó la suba de contagios” Indicaron que actualmente la movilidad es algo más de un 10% mayor a la que se registró en el pico de la primera ola, durante el mes de octubre. Y aseguran que si las condiciones de movilidad se mantienen “no se esperan grandes variaciones en el número de infectados diarios” “Nuestro indicador aumenta apenas centésimas de segundo por día. Un mayor aumento sólo se lograría con una mayor restricción de movilidad”, indicaron los investigadores de Ingeniería en Computación.

Both comments and pings are currently closed.