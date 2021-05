Habilitaron dos nuevos centros de vacunación en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown habilitó dos nuevos centros de vacunación contra el Covid-19 en las localidades de Ministro Rivadavia y San Francisco Solano, en el marco del programa “Buenos Aires Vacunate”, al tiempo que informó que siguen llegando dosis a todos los vacunatorios locales y ya se vacunó a más de 90 mil vecinas y vecinos. Los dos nuevos puntos se encuentran en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia y la Cámara de Comercio de San Francisco Solano, que se suman a la Sociedad Italiana de Adrogué, la Sociedad de Fomento “Castelli” de Longchamps, la Sociedad de Fomento “Carlos Denis Murphy” de Rafael Calzada y los CIC de Don Orione, Burzaco y Malvinas Argentinas. De esta manera la vacunación en Almirante Brown avanza a todo ritmo en el distrito otorgando turnos de lunes a viernes pero también sábados y domingos, un trabajo que ya permitió la aplicación de más de 90.000 dosis, gracias a un trabajo articulado con el Gobierno Nacional y su par de Provincia. El intendente Mariano Cascallares destacó que “en los próximos días llegaremos a los 100 mil vecinos vacunados y continúan llegando dosis y turnos para inmunizar a nuestra gente frente al Coronavirus”. Cabe recordar que los turnos para el programa “Buenos Aires Vacunate” son administrados por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, motivo por el que se solicita a la comunidad que se registre en vacunatepba.gba.gob.ar para seguir avanzando con el plan de vacunación.

