China ratificó que hay acuerdo para producir la vacuna Sinopharm en Argentina

La embajada de China en la Argentina ratificó que se lograron “acuerdos” con el Gobierno nacional “para la producción de vacunas Sinopharm” en el país. “Tras la reunión con Carla Vizzotti (ministra de Salud) el Embajador Zou Xiaoli afirmó que se alcanzaron acuerdos para la producción de las vacunas de #Sinopharm en Argentina. Las farmacéuticas de ambos países realizarán inmediatamente las consultas para arrancar la producción lo antes posible”, dijo la embajada en Twitter. “La Embajada de China en la Argentina, como siempre, apoyará el esfuerzo conjunto de ambos países para enfrentar la pandemia y asistirá a Sinopharm en su estrecha colaboración con el país, a fin de elevar la respuesta China-Argentina ante la emergencia sanitaria”, dijo el representante diplomático. “La Embajada de China en la Argentina, como siempre, apoyará el esfuerzo conjunto de ambos países para enfrentar la pandemia y asistirá a Sinopharm en su estrecha colaboración con el país, a fin de elevar la respuesta China-Argentina ante la emergencia sanitaria”. #ZouXiaoli. — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) May 4, 2021 Estos acuerdos habían sido anticipados este lunes a Télam por el embajador chino tras el encuentro con Vizzotti mediante el sistema de videoconferencia. También participaron el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja; directivos de Sinopharm, en China y Argentina, y representantes de Sinergium Biotech. Vizzotti destacó en esa ocasión “la buena voluntad” de ambos gobiernos y de los socios del sector privado, así como la “relevancia estratégica” que significa para el país “la posibilidad de colaborar y ser parte de la investigación y la cadena de producción de vacunas que se utilicen en Argentina y en Latinoamérica en el mediano y largo plazo”. La ministra resaltó el inicio de un cronograma de trabajo conjunto con intercambio de información, procesos de adecuación de insumos y equipos y el control de calidad. Vizzotti agradeció además al embajador el envío de los últimos dos millones de dosis “para poder completar esquemas iniciados”, y la importancia de seguir contando con vacunas del país asiático mientras se trabaja para la producción local. Zou Xiaoli dijo a Télam en esa ocasión que “el Grupo Sinopharm y la parte argentina alcanzaron acuerdos sobre la producción de las vacunas anti Covid-19 de Sinopharm en Argentina, y las empresas farmacéuticas de ambos países realizarán inmediatamente las consultas sobre los temas técnicos concernientes, en procura de arrancar la producción lo antes posible”.

