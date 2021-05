Larroque pide el regreso del IFE: “Es indispensable”

Pese a que el propio Alberto Fernández señaló que el IFE fue fruto de la “emergencia” que produjo el cierre total de actividades al inicio de la pandemia y que hoy hay “otras herramientas” para ayudar a los sectores afectados, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, pidió el retorno de la asistencia. Larroque señaló que la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia “es indispensable” y aseguró que era necesario “reconvertirlo en una política” a largo plazo “para que no reciba ningún tipo de cuestionamiento”. “Nosotros lo expresamos en su momento, siempre entendimos que era indispensable que continuara una política como el IFE”, dijo el ministro e integrante de La Cámpora en declaraciones a Radio Provincia. “Creo que hay un debate abierto en ese sentido, sobre cómo estabilizar medidas de política social en mediano y largo plazo. Creemos que debemos poder reconvertir esas instancias en políticas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) para que no reciban ningún tipo de cuestionamientos”, agregó. El funcionario incluso informó que se encuentra en conversaciones en ese sentido con su par nacional, Daniel Arroyo. “Tenemos que establecer un piso de dignidad y terminar, por lo menos, con la indigencia”, sostuvo. En medio de los cuestionamientos al ministro de Economía, Martín Guzmán, las declaraciones de Larroque no pasan desadvertidas dado que es justamente Guzmán quien viene rechazando la posibilidad de la restitución del IFE. Esta ayudad económica consiste en $10.000 mensuales para 9 millones de personas y el titular de Economía entiende que restituir el IFE impactaría negativamente en el equilibro presupuestario, fiscal y en inflación, requisitos que piden en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el reclamo por el regreso del Ingreso Familiar de Emergencia también ha sido expresado por otros funcionarios del propio gobierno nacional. El subsecretario de Integración del Ministerio de Desarrollo social nacional, Daniel Menéndez, también pidió la restitución del Ingreso, cuya última versión se dio en octubre del año pasado. “Guzmán hace un enorme trabajo, pero la gente no puede ser rehén de la discusión por la inflación”, remarcó en una entrevista con La Nación. De esta manera, vuelven a reflotar las tensiones dentro del gabinete nacional y Guzmán parece estar en medio del ojo de la tormenta.

