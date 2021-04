Llegó otro avión con vacunas desde China y partió un nuevo vuelo a Moscú

Casi 250 mil vacunas chinas Sinopharm llegaron al país y por la tarde arribarán más de dosis de la misma empresa. Durante la madrugada partió un vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia Moscú en búsca de un nuevo cargamento de la Sputnik V. A las 22.33, aterrizó en Ezeiza el vuelo LH8264 de Lufthansa, proveniente de China, con 244.800 dosis de Sinopharm. El Boeing 777 de la compañía alemana llegó proveniente de Montevideo, donde hizo una escala previa en su viaje desde Frankfurt. En tanto, en la madrugada de este jueves partió rumbo a Moscú un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas en búsqueda de más dosis de vacunas Sputnik V, concretando así el decimotercer servicio que la línea de bandera realiza a la Federación Rusa. A la vez, este miércoles despegó desde Beijing el quinto vuelo de Aerolíneas con un millón de dosis de la vacuna Sinopharm, que llegará a Ezeiza este jueves alrededor de las 19. El avión de Lufthansa que llegó forma parte de la trilogía de vuelos que conformaron la “Operación Beijing” y que, junto a dos servicios de Aerolíneas Argentinas, aportaron a la lucha contra la pandemia un millón de dosis. Se trata del tercer vuelo programado mediante una operación conjunta entre Aerolíneas Argentinas y la compañía aérea alemana y que comprendió el arribo, el domingo, del vuelo AR1061 de la línea de bandera con 384.000 dosis y el AR1051 del lunes con otras 371.200. En esta operación cada vial contuvo una dosis de la vacuna por caja, razón por la cual el volumen de la carga fue tres veces mayor y debió ser distribuida en los tres viajes detallados, algo que no ocurre con el vuelo AR1051, que proveniente de Beijing estaría llegando por la tarde con 1.000.000 de dosis de la vacuna de Sinopharm. El avión trae en sus bodegas esa cantidad debido a que el envasado es diferente al de los dos últimos viajes, ya que cada caja de presentación contiene tres viales de la vacuna, razón por la cual el volumen de la carga se reduce, según explicaron fuentes oficiales. Se espera que a misión a Moscú esté de regreso el próximo viernes alrededor de las 16.30. Las cajas de las vacunas producidas por el “China National Pharmaceutical Group Corp” son empacadas a su vez en contenedores denominados “envirotainers” que, de acuerdo a la estricta indicación del laboratorio, solo pueden ser transportados en el área de bodega de los aviones, según se informó. En tanto, bajo el número de vuelo AR1064, el Airbus 330-200 despegó a las 2 de este jueves y le tomará alrededor de 17 horas aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Sheremetievo. Para el regreso, volará 18 horas sin escalas para hacer el tramo Moscú-Buenos Aires. “Con esta nueva partida cerramos una buena semana con 4 vuelos de este tipo concretados. Aerolíneas tiene la capacidad operativa y, por ende, es la mejor opción logística para que la vacunación continúe su marcha”, explicó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas. Campaña de vacunación El Ministerio de Salud informó que los dos millones de dosis contra el SARS-CoV-2 del laboratorio Sinopharm programados para ingresar al país en las próximas semanas estarán destinadas a completar los esquemas de vacunación ya iniciados, de acuerdo a la recomendación acordada en la reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones realizada el último martes y en el Consejo Federal de Salud que se llevó a cabo el miércoles. En cuanto a las negociaciones para nuevas partidas, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini se reunieron con representantes de la farmacéutica AstraZeneca Argentina para solicitarles formalmente que informen “a la brevedad” detalles sobre “la producción y control de calidad de la vacuna producida en el país y formulada en México y Estados Unidos”, así como el cronograma de entrega estimado para la entrega de las dosis adquiridas por la Argentina. “Mantuvimos un nuevo encuentro con el presidente de AstraZeneca Argentina y representantes de la firma para pedirles que a la brevedad informen sobre las eventuales dificultades que atraviesa el proceso de producción de la vacuna y los tiempos en que podrá iniciar la recepción de las dosis que Argentina ha adquirido según el contrato firmado en noviembre del año pasado ya que está información es vital para la organización de la campaña de vacunación”, indicó Vizzotti al término del encuentro. Según se informó oficialmente, las funcionarias nacionales destacaron que -en el contexto del impacto de la segunda ola en el país y las dificultades para acceder a las vacunas en todo el mundo- el Estado argentino “seguirá buscando más y mejores opciones para acelerar el acceso de la población a las vacunas”. Argentina suscribió un contrato para la compra de más de 20 millones de vacunas con la mencionada empresa. De la reunión, que se llevó a cabo en la sede del ministerio de Salud nacional, participaron el presidente de AstraZeneca, Agustín Lamas, junto a Germán de la Llave y Verónica Aguilar. De la misma manera y, en el marco de las gestiones que lleva adelante la Cancillería para facilitar el acceso a las vacunas contra el Covid-19 y por la indicación del presidente Alberto Fernández de ser parte de la investigación y cadena productiva de todas las vacunas en desarrollo, el ministro Felipe Solá recibió al embajador de Cuba, Pedro Pablo Prada, para dialogar sobre la propuesta argentina que vincula financiamiento con mayor capacidad de producción de las vacunas cubanas. Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los funcionarios conversaron sobre la crisis y los desafíos impuestos por la pandemia y la necesidad de avanzar en proyectos que permitan facilitar el acceso a las vacunas contra el coronavirus.

