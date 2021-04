Murieron 348 personas y 23.718 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

Otras 348 personas murieron y 23.718 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 62.947 los fallecidos desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud. Con estos registros, suman 2.928.890 los casos positivos detectados en el país, de los cuales 2.582.164 son pacientes recuperados y 283.779 activos.

Both comments and pings are currently closed.