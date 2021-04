Director de Hospitales de la provincia advirtió que “en muchos lugares ya no quedan camas”

El director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, consideró que la situación sanitaria “sigue siendo difícil” en cuanto a la cantidad de contagios de coronavirus, y advirtió que en muchos lugares “ya no quedan camas” y “se dificultan las derivaciones”. “Sigue siendo una situación muy difícil. Hay un sostenimiento de los casos diarios que hace que la demanda no vaya a bajar en los próximos días y se van completando las camas libres que quedan en el sistema”, dijo este lunes el profesional en declaraciones a radio El Destape. Apuntó que “es difícil la derivación de pacientes”, ya que, “en muchos lugares ya no quedan camas y se dificultan las derivaciones”. “Todo lo que es zona oeste y sur de AMBA está complicado; La Plata está complicada con alta ocupación de sus hospitales”, indicó. En ese punto, aclaró que “cuando hablamos de promedio de ocupación de 80% significa que hay áreas con más ocupación y hospitales que están completos”, y afirmó que en los próximos días se puede esperar “que se complete la saturación de algunas regiones”. La dificultad actualmente radica en el oxígeno y precisó que se ha “triplicado la demanda” en distintos puntos de la provincia “El colapso es cuando falla el sistema y eso aún no sucede. Tenemos hospitales que han saturado”, dijo y agregó que si el sistema sigue “sobredemandado vamos a tener dificultades”, y que “el colapso va a depender de si logramos contener los casos”. Riera comentó además que la dificultad actualmente radica en el oxígeno y precisó que se ha “triplicado la demanda” en distintos puntos de la provincia. Al ser consultado sobre las características de esta segunda ola, dijo que “las terapias están ocupadas por pacientes más jóvenes que en la primera”. “Estamos viendo pacientes jóvenes graves y sin comorbilidad en terapia intensiva”, detalló. Niños internados con covid También dijo que se están viendo “más casos de niños internados por Covid en el Garrahan y el Hospital de Niños de La Plata” y que “esa pseudoseguridad que teníamos al principio de la segunda ola de que los niños no se afectaban hace que esa población no haya incorporado los mecanismos de cuidado y protección que tienen los adultos mayores”. “La población joven deben incorporar medidas de autocuidado porque se contagian y se enferman”, apuntó. Sobre la oxígeno En otro sentido, dijo que “en Mar del Plata se están acondicionando hoteles con oxígeno porque no hay lugar en los hospitales” y que también se han armado “centros extrahospitalarios en el conurbano con oxígeno para hacer seguimiento rápido de pacientes que teniendo un estado clínico que toleran bien, desmejoran su oxigenación y rápidamente pueden deteriorar”. Por otro lado, advirtió que la provincia está recibiendo derivaciones de la Ciudad de Buenos Aires “porque no consiguen cama y terminan siendo internados en hospitales públicos de la provincia”. “Entendemos que tiene que ver en como se va comportando epidemiológicamente y el nivel de saturación que tiene hoy CABA”, indicó.

