Ciudad: récord de ocupación de camas de terapia intensiva, quedan 76 camas de UTI

En medio de la segunda ola de coronavirus en Argentina, una de las grandes preocupaciones es la ocupación de camas de terapia intensiva en el sector público de la Ciudad. Según se dio a conocer, superó su récord y alcanzó el 83,5%. La noticia fue informada este lunes por el Ministerio de Salud porteño en su parte diario de la situación sanitaria. Se reportaron 18 fallecidos y 2.554 nuevos casos de coronavirus. Según dicho reporte, la ocupación de camas UTI aumentó 1,8% en 24 horas, el domingo era de 81,7. Al día de hoy sólo quedan disponibles 76 camas de terapia intensiva sobre un total de 450, ya que permanecen ocupadas 376 plazas. Hasta el 25 de marzo, el sistema de Salud de la Ciudad tenía una ocupación de camas de terapia intensiva del 27,3% con 123 personas internadas en estado de gravedad. Pero el reporte de las últimas horas agrega que en los casos moderados, la ocupación es de 51,6% (775 sobre 1.500 disponibles) y en los leves, de 9,2% (460 sobre 5.000). Según informó el Ministerio de Salud, el número de contagiados de coronavirus asciende a 326.136 personas, y 7.856 son los fallecidos en el distrito desde la llegada de la pandemia. La tasa de letalidad, es decir el porcentaje de muertes sobre diagnósticos positivos, se ubicaba en el 2,41%. Además, se dio a conocer que unos 2.445 pacientes fueron dados de alta ayer, con lo cual suman 275.303 las personas recuperadas desde el inicio de la pandemia. El sistema de salud notificó 1.821 nuevos casos de coronavirus correspondientes de no residentes en la Ciudad, con un total acumulado que llegó a 238.483 además de 9 fallecidos (2.584 acumulados) y 2.164 fueron dadas de alta (206.267 acumulado).

