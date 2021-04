Cascallares firmó convenio con Trotta y Kicillof: construirán dos jardines en Almirante Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, rubricó hoy con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, un convenio para la construcción de dos nuevos jardines de infantes en las localidades de San José y Glew. Mariano Cascallares indicó que “seguimos trabajando junto a Nación y Provincia para construir más y más infraestructura educativa. Hace pocas semanas inauguramos el Instituto 41 y ya estamos avanzando para la construcción de dos nuevos jardines de infantes en nuestras localidades de Glew y San José”, indicó, para recordar “con estas ya son más de 25 las nuevas instituciones educativas que creamos durante nuestra gestión”. El acto se llevó adelante en San Vicente y contó con la participación de la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, además de intendentas e intendentes de nuestra región. Los nuevos establecimientos se construirán en el cruce de las calles El Chajá y Los Sauces, en San José; y también en Mazzini al 650, en Glew. Estos jardines de infantes ayudarán a fortalecer la Educación Inicial en Almirante Brown generando nuevas oportunidades para cientos de familias brownianas. La creación de los jardines surge a partir del Plan Federal de Construcción de Escuelas del Nivel Inicial y la articulación de políticas públicas entre el Gobierno Nacional, su par de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Almirante Brown.

