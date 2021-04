Hoy se celebra Día de la Tierra: “Entre la espada y la pared”

Día de la Tierra, entre la espada y la pared Estamos celebrando el Día de la Tierra como cada 22 de Abril y decir celebrar es solo una formalidad porque cada vez hay menos para festejar, podríamos decir que es más nada eun recordatorio para alertar y concientizar. Hace un año atrás cuando comenzó la cuarentena a causa de la pandemia el planeta tuvo un respiro de semanas, porque muchas de las actividades industriales y económicas frenaron y con ellas todo tipo grandes acciones contaminantes, aunque en nuestro país fue cuando más se desforestó según informe de Greenpeace Argentina. Por estos días el Secretario General de la ONU Antonio Gutierres no se anduvo con eufemismos cuando señaló “Estamos al borde del precipicio”, sucede que según el informe de Naciones Unidas el 2020 fue uno de los tres años más calurosos de los que se tiene constancia, donde se destacó los incendios forestales, las sequías, las inundaciones y el deshielo de los glaciares, por esto Gutierres advierte el aumentó de las consecuencias del Cambio Climático. Por otro podemos destacar que según el informe anual de Global Footprint Network estamos agotando antes los recursos naturales que tenemos disponibles para cada año, nos referimos al consumo de los suelos de cultivo y pastoreo, los bosques para extraer madera y papel y que absorben el CO₂, y los recursos pesqueros del mar. En otras palabras estamos devastando la biodiversidad sistemáticamente para nuestro consumo moderno. Es necesaria revertir esto, desde los gobiernos e instituciones y empresarios, la pandemia ocupa todos los planos de atención y es lógico, por la crisis sin precedente que trajo, pero esta pandemia de causas zoonótico tiene su origen en nuestra relación con el planeta. Según señalan los informes el margen para revertir una situación sin retorno es poco, por esto debemos cambiar la idea de progreso y desarrollo para ir a una sostenibilidad y convivencia armónica y respetuosa con la naturaleza. Gustavo Sanabria, Tec. Gestión Ambiental y Educador. Twitter: @GfSanabria

