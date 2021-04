Coronavirus: 537 personas murieron y 27.216 dieron positivo en las últimas 24 horas

Otras 537 personas murieron y 27.216 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 60.620 los fallecidos y 2.796.768 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este jueves el Ministerio de Salud. El reporte consignó que murieron 322 hombres y 212 mujeres, mientras que 1 persona de la provincia de Buenos Aires y 1 de la Ciudad de Buenos Aires, y 1 en Entre Ríos fueron reportadas sin dato de sexo. Murieron 192 hombres en la provincia de Buenos Aires; 32 en la Ciudad de Buenos Aires; 6 en Chaco; 12 en Corrientes; 10 en Córdoba; 5 en Entre Ríos; 1 en Formosa; 4 en Jujuy; 4 en La Pampa; 1 en La Rioja; 11 en Mendoza; 2 en Misiones; 6 en Neuquén; 3 en Río Negro; 1 en Salta; 2 en San Luis; 3 en Santa Cruz; 23 en Santa Fe; y 4 en Tucumán. Se realizaron 99.323 testeos en las últimas 24 horas. También fallecieron 134 mujeres en Buenos Aires; 25 en Ciudad de Buenos Aires; 4 en Corrientes; 8 en Córdoba; 1 en Entre Ríos; 1 en Formosa; 2 en Jujuy; 2 en La Pampa; 8 en Mendoza; 2 en Misiones; 2 en Neuquén; 2 en Río Negro; 1 en Salta; 2 en San Juan; 1 en San Luis; 14 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; y 2 en Tucumán. Por distrito Este jueves se registraron en la provincia de Buenos Aires 12.949 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 3.560; en Catamarca, 203; en Chaco, 183; en Chubut, 227; en Corrientes, 337; en Córdoba, 1.805; en Entre Ríos, 640; en Formosa, 127; en Jujuy, 105; en La Pampa, 260; en La Rioja, 73; en Mendoza, 1.036; en Misiones, 168; en Neuquén, 231; en Río Negro, 316; en Salta, 262; en San Juan, 347; en San Luis, 783; en Santa Cruz, 197; en Santa Fe, 2.059; en Santiago del Estero, 297; Tierra del Fuego, 136; y en Tucumán 915. El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 99.323 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 10.521.258 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.213.670 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 319.294; Catamarca, 13.528; Chaco, 42.915; Chubut, 53.464; Corrientes, 35.685; Córdoba 214.586; Entre Ríos, 58.502; Formosa, 3.861; Jujuy, 24.098; La Pampa, 25.184; La Rioja, 12.841; Mendoza, 90.008; Misiones, 14.728; Neuquén, 68.663; Río Negro, 59.202; Salta, 33.224; San Juan, 21.375; San Luis, 32.671; Santa Cruz, 43.120; Santa Fe, 260.274; Santiago del Estero, 29.084; Tierra del Fuego, 25.796; y Tucumán, 100.959. Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).

