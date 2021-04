Cascallares y Cabandie entregaron equipamiento para fortalecer la gestión de residuos en Almirante Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entregó junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, y al secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, Juan Pablo Biondi, equipamiento para fortalecer la gestión integral de residuos local en nuestro distrito. La jornada se realizó primero en el Palacio Municipal, donde el jefe comunal y Cabandié mantuvieron una reunión abordando las políticas ambientales que se llevan adelante y delinearon nuevas líneas de acción para seguir fortaleciendo la recolección de residuos sólidos urbanos y la recuperación del ambiente en Almirante Brown. Posteriormente, la comitiva se trasladó a la Granja Municipal Educativa, emplazada en una zona rural de la localidad de Ministro Rivadavia, donde se llevó a cabo la ceremonia de entrega del equipamiento junto con la presencia de Juan Pablo Biondi, funcionario nacional oriundo de Almirante Brown.

“Quiero destacar el trabajo mancomunado entre la cartera ambiental nacional y nuestro Municipio por poder generar una estrategia conjunta. Desde el primer momento Juan Cabandié y su equipo estuvieron abiertos a pensar una política y acciones compartidas. Todas estas herramientas que se suman servirán para profundizar el trabajo que venimos llevando adelante”, destacó Mariano Cascallares.

Cabandié puntualizó el compromiso ambiental de la gestión de Mariano Cascallares y reflexionó que los insumos entregados son la demostración de un “Estado presente”. “Estamos convencidos que con una mirada ambiental se puede mejorar la calidad de vida de los argentinos y fortalecer a los municipios con equipamiento es un paso importantísimo porque sabemos que serán muy bien administrados”, agregó.

Los elementos destinados a la Comuna son una minicargadora, camiones con caja cerrada, trituradora de vidrio, guillotina de neumáticos, trituradora de cascotes, balanza para camión con eje portátil, balanzas de piso, puntos verdes móviles de arrastre, enfardadoras doble cajón vertical, chipeadoras de ramas y planta de clasificación de residuos. Todas estas herramientas y máquinas servirán para optimizar la higiene urbana local, mejorar el servicio de recolección de residuos y facilitar la tarea de las y los recuperadores urbanos que trabajan cada día. La iniciativa se enmarca en el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, que ejecuta el organismo de Ambiente nacional a través de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental. Se trata de una política federal que impulsa dotar a los municipios de los recursos necesarios para afrontar y optimizar la gestión integral de residuos sólidos urbanos, con eje en la economía circular. De la jornada participaron también el coordinador de Residuos Sólidos Urbanos de la cartera de Ambiente nacional, Manuel Mateu; el secretario de Medio Ambiente y Hábitat, Ignacio Villaronga; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; el subsecretario de la Agencia Ambiental y Desarrollo Sustentable, Mariano Ragonese y el director de la Granja Educativa Municipal, Nicolás Izaguirre, entre otras autoridades.

