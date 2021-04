Con un nuevo arribo, la Argentina suma casi 9 millones de dosis de vacunas

El Gobierno nacional cuenta desde este lunes con casi 9 millones de vacunas para el combate de la pandemia de coronavirus, con la llegada a Ezeiza del duodécimo vuelo de Aerolíneas Argentinas destinado al transporte, desde Rusia, de 800 mil dosis de la Sputnik V. Con este embarque, y desde el inicio del proceso de inmunización impulsado por el Gobierno nacional, la Argentina ya recibió un total de 8.932.600 dosis. De acuerdo con los datos del Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud, hasta l lunes por la mañana fueron aplicadas 6.334.554 dosis, de las cuales 5.534.225 corresponden a la primera dosis, y 800.329 a la segunda. En tanto, este domingo el Ministerio de Salud de la Nación comenzó el proceso de distribución de 799.000 vacunas de AstraZeneca que arribaron a la mañana al Aeropuerto Internacional de Ezeiza provenientes de Ámsterdam como parte del mecanismo Covax, según informaron fuentes oficiales. La nave había despegado este lunes por la mañana a las 10:52 del aeropuerto internacional Fiumicino, Roma, donde hizo una escala técnica. “Estamos muy contentos por poder seguir trayendo vacunas y alimentar el plan de vacunación de Argentina, que está en marcha y es un éxito”, dijo Ceriani al recibir el vuelo. Vizzotti recibió las nuevas dosis Agregó que “tuvimos una demora en la logística en tierra en Moscú y debido a la gran cantidad de peso que estábamos transportando, nuestro A330 realizó una escala técnica en Roma”. “Esta operación es una evidencia más de la importancia de contar con una aerolínea de bandera que le permite al país tener una respuesta rápida y eficaz ante cada necesidad operativa en el traslado de las vacunas”, remarcó el directivo. Fernanda Coronel, comandante de Aerolíneas y piloto del vuelo, dijo que está “muy orgullosa por formar parte de este equipo de Aerolíneas y estar contribuyendo en esta lucha contra la pandemia”. “Ha sido -dijo- una experiencia muy gratificante, juntos a mis compañeros. Fuimos 20, entre pilotos, copilotos y personal técnico y de mantenimiento y si bien fue una misión muy larga, todos estamos muy satisfechos por lo realizado”. Con las 864 mil dosis de la vacuna AstraZeneca, que llegaron en un vuelo regular de la compañía KLM y las 800 mil de Sputnik V que llegaron en el vuelo de Aerolíneas, se completarán 1.664.000 dosis recibidas en las últimas 30 horas, para totalizar 8.932.600 de vacunas hasta el momento. El vuelo había aterrizado el sábado a las 17:53 (hora argentina, 23:53 de Moscú), tras haber despegado del aeropuerto internacional de Ezeiza a las 2:08 de la madrugada de ese mismo día y debió permanecer en suelo moscovita debido a una demora en la logística de la carga. La tripulación de 20 personas, compuesta por 4 comandantes, 6 copilotos, personal técnico, de mantenimiento y tripulantes de cabina, permaneció en un hotel del mismo aeropuerto a la espera del proceso de carga que concluyó durante la madrugada. Finalmente, la aeronave despegó del aeropuerto Internacional de Sheremetyevo a las 7 hora local (la 1 de la Argentina) con destino a Roma, donde arribó a las 9.43 (hora local, 4.43 de Argentina), desde donde partió hacia Buenos Aires a las 10.52 local (las 5.52 de Argentina). La vacuna Sputnik V viajó en contenedores especiales llamados Thermobox”, que necesitan estar refrigerados mediante el sistema termogel y hielo seco para mantener la temperatura a 18 grados bajo cero. Hasta el momento, en 12 operaciones completadas por la línea de bandera hacia la capital de la Federación Rusa se trajeron al país 5.267.745 dosis de la vacuna fabricada por el Instituto Gamaleya. La aeronave transportó las 800 mil dosis de la vacuna Sputnik V. Además de los 12 servicios a Rusia, la compañía realizó dos vuelos hacia y desde Beijing y en dichas operaciones llegaron al país 1.904.000 dosis de la vacuna fabricada por Sinopharm. Luego de realizar el proceso de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento en el centro logístico de Benavídez, comenzó la distribución a las 24 jurisdicciones de las vacunas recibidas el domingo, informaron fuentes oficiales. El inicio del proceso fue supervisado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti. La ciudad de Buenos Aires y localidades de la provincia de Buenos Aires comenzaron a recibirlas el mismo domingo, y el resto de los distritos las están recibiendo este lunes, con excepción de la provincia de Chubut, donde llegarán a partir del martes, según indicaron en un comunicado. En total, llegaron 864.000 dosis de AstraZeneca, que se suman a las 218.400 que Argentina recibió el pasado 28 de marzo en el primer envío del mecanismo mecanismo del Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la Covid-19 (Covax). “La Argentina participa de este mecanismo financiando el 100% de sus vacunas y también colaborando en este círculo virtuoso de favorecer el acceso a otros países del mundo”, señaló Vizzotti.

