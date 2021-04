Teresa García: ¨Juntos por el Cambio hace una campaña depredadora¨

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, manifestó hoy que los referentes de Juntos por el Cambio “están en una campaña política depredadora” en medio de una pandemia y consideró que eso es “desacertado porque la gente está con mucha angustia”. En tanto, la funcionaria bonaerense cuestionó que la exgobernadora María Eugenia Vidal haya manifestado que se sentía “aliviada” porque sus hijos puedan asistir a clases presenciales ayer en la Ciudad de Buenos Aires. “En un tuit, ella hizo una crítica velada al gobernador cuando dijo que espera que lo mismo ocurra en escuelas de la provincia”, remarcó García en declaraciones a FM La Patriada y dijo: “Le recuerdo a Vidal que en 2017 y 2018 había escuelas sin vidrios, y que los chicos iban con bufandas y gorros porque los colegios no tenían gas”. Sostuvo que, “en un año y medio de gestión, en la provincia se hizo un enorme trabajo de reparación en 3.000 escuelas”, y recordó que “Vidal intentó cerrar escuelas del delta y rurales por baja matrícula”. En ese marco, la ministra consideró que la exgobernadora “no tiene autoridad para poder plantear esto ahora y debe hacerse cargo de las cosas que hizo”. Además, expuso “las clases no se han suspendido, continúan por zoom porque se determinó que no es tanto lo que sucede en el aula en materia de contagios, pero sí lo que significa el tránsito de las personas afectadas por la escolarización”. Analizó luego que, con el lanzamiento de su libro, Vidal “intenta posicionarse en el escenario” y añadió que desde Juntos por el Cambio “adelantaron la campaña política”. “Nosotros estamos con campaña de vacunación y cuidados. Ella, Mauricio Macri y Patricia Bullrich están en campaña política. Es desacertado porque la gente está con mucha angustia. Encima no es una campaña propositiva sino depredadora, actuando todo el tiempo contra las medidas del gobierno”, evaluó. Con todo, razonó que la oposición no tendrá la posibilidad de que la gente recupere la confianza en ella “ya que la sociedad tiene un claro recuerdo de lo que pasó en los últimos cuatro años” de gestión de Cambiemos. “No importa que ahora golpeen al Gobierno nacional para sacar ventaja. Quienes perdieron el Conectar Igualdad, las notebooks y los derechos, lo recuerdan con claridad”, indicó la funcionaria. Por otro lado, resaltó que en 14 días se llegó “a un crecimiento vertical en la curva de contagios”, remarcó que la provincia tiene 17 millones de habitantes, de los cuales 14 viven en el conurbano y planteó: “Nuestra vinculación geográfica con Capital es apenas una avenida o el riachuelo”. “Las decisiones que no se toman en la ciudad de Buenos Aires afectan directamente a la Provincia. Por eso el gobernador defiende con tanta fuerza el tema de las restricciones. El virus derrama como una mancha de aceite, se desparrama primero en capital, luego en el primero, segundo y tercer cordón del conurbano para luego irse hacia el interior, cosa que está sucediendo en este momento”, explicó García. Sostuvo que “esta realidad geográfica y la defensa del gobernador de sostener las actividades productivas y limitar otro tipo de actividades ha generado tensión y ahora en particular porque se ha puesto en el medio la presencialidad en la escolarización”. Contó, en ese sentido, que “hay intendentes que piden, como Olavarría, volver a fases anteriores. Bahía Blanca, Castelli y Trenque Lauquen están muy complicados” y dijo que se registra una situación compleja también en Mar del Plata. (Télam)

