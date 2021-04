Kicillof: “La Provincia de Buenos Aires consiguió millones de vacunas y se las transferimos a Nación”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este ayer que “consiguió millones de vacunas” y tras cerrar “acuerdo con empresas” se las transfirieron a la Nación “para que las distribuyera”. “La Provincia de Buenos Aires consiguió millones de vacunas. Esa es la verdad. Empezamos a trabajar muy temprano, hablamos con todas las empresas y cuando pudimos cerrar acuerdos que estaban prácticamente muy avanzados, se los transferimos a la Nación”, indicó el mandatario provincial en declaraciones a Radio Rivadavia. En ese sentido, agregó: “Conseguimos millones de vacunas como provincia pero ¿Qué íbamos a hacer? ¿Comprarlas para usarlas en las provincias y que el resto del país no las tuviera? Siempre se pudo comprar, siempre estuvo habilitado por la ley explícitamente”. “Lo que nosotros hicimos fue buscarlas y cuando las conseguimos se las transferimos a Nación para que las distribuya por todas las provincias”, remarcó. Por otra parte, Kicillof sostuvo que la Ciudad de Buenos Aires “entró en una especie de campaña electoral salvaje” que hace que sea “muy difícil” gobernar. El mandatario bonaerense se refirió así al enfrentamiento entre Ciudad y Nación por el cierre de las clases presenciales y consideró que el territorio porteño está bajo la conducción de Mauricio Macri. “La Ciudad, bajo la conducción clarísima de Macri, hace un tiempo entró en una especie de campaña electoral salvaje. Se opusieron a las vacunas y a todo tipo de restricción”, indicó Kicillof. “Ellos quieren hacer campaña electoral y por eso se oponen a todo y así va a ser muy difícil. La última vez que nos reunimos (con Larreta), mientras teníamos las reuniones, por afuera Bullrich y Macri se oponían a las restricciones y Larreta firmaba comunicados”, manifestó.

