El Gobierno lanza nuevas líneas de créditos para la construcción de viviendas

El presidente Alberto Fernández anunciará este martes los nuevos créditos hipotecarios para la refacción y construcción de nuevas viviendas. Estará junto al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. La presentación del nuevo esquema de financiamiento se llevará a cabo desde las 11.30 de la mañana en el Museo del Bicentenario. El exintendente de Avellaneda había adelantado que se encontraba trabajando en una línea de crédito para viviendas ajustada al salario, que reemplazará al modelo UVA, que ajusta el valor de las cuotas en base a la inflación. Ferraresi, quien reemplazo a María Eugenia Bielsa en la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, manifestó días atrás que el gobierno estaba preparando “anuncios muy potentes” para los próximos días. Durante el año pasado, el Gobierno relanzó la línea Procrear para nuevas viviendas de hasta 60 metros cuadrados, con un monto máximo de $3.5 millones y la tasa Hog.Ar en reemplazo de la UVA. Desde el ministerio señalan que “la relación del coeficiente Hog.Ar con la variación salarial promueve la estabilidad entre las cuotas a pagar y los ingresos a lo largo de la duración del crédito”. El mencionado “Coeficiente Hog.Ar” está basado en el Coeficiente de Variación Salarial que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El objetivo del Gobierno es fomentar uno de los sectores más pujantes de la economía, como es la construcción. La herramienta crediticia acompaña al blanqueo de capitales promovido por el presidente y aprobado por el Congreso.

