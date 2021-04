Cascallares: “Acompañamos el reconocimiento al personal de salud y las obras frente al Covid 19”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, acompañó al presidente Alberto Fernández y a los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Carla Vizzotti (Salud) en el anuncio de obras para continuar reforzando el sistema sanitario ante la segunda ola del Covid-19 y en la puesta en marcha de un reconocimiento para todo el personal de Salud de la Argentina en el marco de la Pandemia. En efecto, el Ministerio de Obras Públicas, en articulación con el Ministerio de Salud, reforzará el sistema sanitario mediante la ampliación de la Red de Emergencia Sanitaria Federal con 134 nuevas obras e intervenciones que permitirán incorporar 1.415 nuevas camas, por una inversión de $10.155 millones. De la presentación participaron en forma virtual gobernadores y presencial intendentes del Conurbano bonaerense. “Estamos junto al Presidente de la Nación para seguir avanzando con más obras para hacerle frente a la Pandemia. Así como en 2020 construimos con la Nación el nuevo Hospital Modular “María Eugenia Álvarez” de Longchamps y multiplicamos las camas hospitalarias, el equipamiento, la infraestructura sanitaria y los centros de aislamiento, en esta oportunidad seguimos trabajando para fortalecer aún más al sistema cuidando a nuestra gente”, indicó el jefe comunal browniano. Finalmente Mariano Cascallares dijo estar “orgulloso por el reconocimiento del Gobierno Nacional para el personal de Salud. Ell@s son verdaderos hérores que le ponen el cuerpo al Coronavirus cada día desde hace más de un año”, precisó Cascallares.

