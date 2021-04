Alberto Fernández: “Lo que hicieron es un estrago jurídico”

El presidente Alberto Fernández afirmó este domingo que el fallo de la justicia porteña que habilita el inicio del dictado de clases mañana en la ciudad de Buenos Aires genera “un estrago jurídico” porque toma medidas que son “del exclusivo resorte de la Justicia Federal”. “Lo que hicieron es un estrago jurídico. Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la Justicia Federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la ciudad fue directo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo el Presidente en declaraciones a El Destape. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de la presencialidad de las clases en el distrito, al pronunciarse sobre una presentación hecha por organizaciones de docentes contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus. Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de Capital ratificó que el lunes realizará un paro, al advertir desde sus redes sociales que “en las escuelas siempre enseñamos a respetar el orden de prelación de las leyes, la Constitución Nacional y el pleno ejercicio de la democracia en el marco del Estado de Derecho”.

Both comments and pings are currently closed.