Llegaron al país 864 mil dosis de vacunas contra el coronavirus del Fondo Covax

Un total de 864.000 dosis de vacunas Covishield contra el coronavirus llegaron esta mañana a la Argentina a través del mecanismo del Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la Covid-19 (Covax). El nuevo cargamento se suma a las más de 7,2 millones de dosis recibidas hasta el momento. Las 864 mil vacunas arribaron a las 6.22 al aeropuerto internacional de Ezeiza en el vuelo regular de pasajeros KL701, de la compañía de los Países Bajos, KLM, proveniente de Ámsterdam. La partida llegó a través del mecanismo del Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la Covid-19 (Covax), que ya envió a la Argentina 218 mil dosis el pasado 28 de marzo. Así, el plan de vacunación contra el coronavirus contará desde este domingo con un importante refuerzo a partir de la llegada de dos partidas de vacunas: una de AstraZeneca y otra de Sputnik V. Las nuevas dosis llegan en dos vuelos: uno regular de la compañía de los Países Bajos, KLM con 864 mil dosis de la vacuna AstraZeneca y otro de Aerolíneas Argentinas,que llegó a Moscú en procura de más dosis de vacuna Sputnik V. La situación en números Argentina ya recibió 7.248.208 dosis de vacunas y hasta el momento se distribuyeron 7.237.108 dosis en todo el país, lo que representa el 97% del total, de las cuales fueron aplicadas 6.226.872. Según las cifras de este sábado del Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud, del total de aplicaciones, 5.431.994 argentinos ya fueron vacunados con la primera dosis y 794.878 con la segunda. El plan estratégico de vacunación contra el SARS-CoV-2 en el país permitió vacunar hasta el momento al 95 por ciento personal de salud con una dosis y al 60% con el esquema completo; al 65% de personas mayores de 80 años con la primera dosis y más del 60 % de las personas entre 70 y 79 años también con la primera aplicación. “Este fin de semana vamos a tener un nuevo número de vacunas que van a estar llegando y que vamos a estar distribuyéndolas. Tenemos que seguir consiguiendo vacunas porque es lo que necesitamos para seguir vacunando a los más vulnerables. Esa es mi única preocupación”, había señalado el viernes el presidente Alberto Fernández, en una rueda de prensa que ofreció en la residencia de Olivos. 5.431.994 argentinos ya fueron vacunados con la primera dosis y 794.878 con la segunda. El vuelo proveniente de Moscú En tanto, se encuentra en Moscú el decimosegundo vuelo de Aerolíneas Argentinas en busca de nuevas dosis de vacunas Sputnik V y se estima que regresará a Argentina este domingo alrededor de las 16. El Airbus 330-200 con el número AR1060 despegó del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a las 2:08 de la madrugada del sábado y, tras poco más de 15 horas de travesía, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Sheremetievo a las 17:53 de la Argentina, las 23:53 de Moscú. Está previsto que la aeronave permanezca alrededor de cuatro horas en la estación aérea rusa para realizar la carga por lo que estima su partida a las 4:30 del domingo (horario local en Moscú), las 22:30 de este sábado en la Argentina y aterrizará en Ezeiza este domingo, alrededor de las 16, bajo el número de vuelo AR1061. El plan estratégico de vacunación contra el SARS-CoV-2 en el país permitió vacunar hasta el momento al 95 por ciento personal de salud con una dosis y al 60% con el esquema completo

El plan estratégico de vacunación contra el SARS-CoV-2 en el país permitió vacunar hasta el momento al 95 por ciento personal de salud con una dosis y al 60% con el esquema completo “Desde Aerolíneas tenemos en claro que nuestro rol es ser parte de la solución: más vacunas significan más personas protegidas. Todo el despliegue logístico que realizamos para concretar estos vuelos va en esa línea”, dijo el titular de Aerolíneas, Pablo Ceriani. Hasta el momento, en 11 operaciones completadas por la línea de bandera hacia la capital de la Federación Rusa se trajeron al país 4.467.745 dosis de la vacuna fabricada por el Instituto Gamaleya. La vacuna de Sputnik V viaja en contenedores especiales denominados “Thermobox”, los cuales necesitan estar refrigerados mediante el sistema termogel y hielo seco para mantener la temperatura a 18 grados bajo cero. Nuevas dosis de AstraZeneca Además, este domingo llegarán al país 864 mil dosis de vacunas AstraZeneca a través del mecanismo del Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la Covid-19 (Covax), que ya envió a la Argentina una partida de 218 mil dosis el pasado 28 de marzo. Como sucedió en oportunidad del primer envío, las vacunas arribarán en las bodegas del vuelo regular de pasajeros KL701, de la compañía de los Países Bajos, KLM, que aterrizará en Ezeiza a las 6:10, proveniente de la ciudad de Ámsterdam. El traslado en bodegas de las dosis de AstraZeneca es posible debido a que sus condiciones de conservación permiten almacenarlas y transportarlas a una temperatura superior a 0 grados, y en packs más reducidos. El mecanismo Covax fue impulsado por la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y Francia para garantizar el acceso equitativo de todos los países a una vacuna, en un acuerdo que fue firmado por 172 naciones, entre ellas la Argentina. El 65% de personas mayores de 80 años recibieron la primera dosis

El 65% de personas mayores de 80 años recibieron la primera dosis Negociaciones con el gobierno indio En tanto, esta semana, la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la asesora presidencial Cecilia Nicolini mantuvieron una reunión con el embajador de India para garantizar la disponibilidad de vacunas en el país que permitan escalar la inmunización de los grupos priorizados. La reunión bilateral se concretó con el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la India en la Argentina, Dinesh Bhatia y en la misma línea, las funcionarias argentinas realizaron una videoconferencia con el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en Argentina, Zou Xiaoli, para favorecer las conversaciones con el laboratorio público chino que produce la vacuna Sinopharm. La posibilidad de producir SputnikV en Argentina Por otro lado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, continuará su gira europea en Moscú, donde desarrollará una agenda vinculada a la búsqueda de respaldos para la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y avanzar en la posibilidad de producir la vacuna Sputnik V en el país. La cartera económica informó que el último tramo de la gira europea se desarrollará en la ciudad de Moscú, donde se sumará la asesora Nicolini, y con quien avanzarán en la profundización de la relación de cooperación estratégica con Rusia. Las gestiones para lograr más vacunas también corrieron por cuenta del canciller Felipe Solá, quien esta semana pidió al asesor del presidente estadounidense Joe Biden y director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de ese país, Juan González -con quien se reunió en el Palacio San Martín- que libere una partida de dosis de la vacuna AstraZeneca producida por Argentina y México y que están en Estados Unidos. Argentina ya recibió 7.248.208 dosis de vacunas y hasta el momento se distribuyeron 7.237.108 dosis en todo el país

Argentina ya recibió 7.248.208 dosis de vacunas y hasta el momento se distribuyeron 7.237.108 dosis en todo el país Además, solicitó por otra partida de mayor volumen del mismo laboratorio que también está en Estados Unidos sin uso y sin destino, añadieron los voceros. “Seguimos negociando con todos los proveedores de vacunas para cerrar acuerdos y acelerar el acceso en la Argentina”, informó esta semana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

