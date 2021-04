En pleno domingo, Cascallares recorrió un centro de vacunación

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió este domingo el Centro de Vacunación de la Sociedad Italiana y destacó que “desde nuestro Municipio junto a la Nación y a la Provincia de Buenos Aires continuamos inmunizando todos los días a nuestras vecinas y vecinos contra el Covid-19” en el marco de la campaña Buenos Aires Vacunate. El jefe comunal informó que en este momento en Almirante Brown hay diez Centros de Vacunación funcionando y que van a potenciar su operatividad a partir de la llegada de más dosis a nuestro país. En la Sociedad Italiana, Mariano Cascallares dialogó con los adultos mayores y compartió su alegría por estar vacunándose contra el Coronavirus. Ese fue el caso de Ernesto y María de San José que con sus ochenta años de edad se inscribieron hace pocos días en Buenos Aires Vacunate y ya fueron citados para inmunizarse (FOTO). En Almirante Brown ya son más de 65 mil las dosis aplicadas tanto a adultos mayores como a docentes y al personal del sistema sanitario.

