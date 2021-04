Axel Kicillof: “La oposición quiere hacer campaña electoral y se opone a todo”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a reflexionar sobre las tensiones que estos días cruzaron al oficialismo y la oposición tras las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para frenar el avance del coronavirus, y aseguró que la Ciudad de Buenos Aires “entró en una especie de campaña electoral salvaje”.

“La Ciudad, bajo la conducción clarísima de Macri, hace un tiempo entró en una especie de campaña electoral salvaje. Se opusieron a las vacunas y a todo tipo de restricción”, expresó Kicillof este domingo en una entrevista radial. “Ellos quieren hacer campaña electoral y por eso se oponen a todo y así va a ser muy difícil”, señaló. Este viernes, tras las acusaciones de Horacio Rodríguez Larreta al gobierno nacional por “haber roto” el diálogo y haber tomado nuevas medidas “sin consultar”, el presidente Alberto Fernández recibió al jefe de Gobierno porteño en la Quinta de Olivos para explicarle lo necesarias que resultan las restricciones anunciadas. Sin embargo, Larreta siguió con el tono de campaña que viene fortaleciendo en los últimos meses y ratificó las críticas al Gobierno Nacional. “La última vez que nos reunimos (con Larreta), mientras teníamos las reuniones, por afuera Bullrich y Macri se oponían a las restricciones y Larreta firmaba comunicados”, manifestó Kicillof a Radio Rivadavia. El gobernador calificó a las críticas esbozadas por la oposición como “hipócritas”, ya que, explicó, se trata de un espacio político que mientras gobernó desfinanció el sistema de salud. “Es una oposición rabiosa y despectiva con el presidente. Es algo muy peligroso. Se está jugando una batalla entre la vida y la muerte. Los dueños de las prepagas más importantes del país dicen por la tele que están desbordados”, añadió. La “peor solución”, evaluó en ese sentido, “es buscar un conflicto permanente. No vamos a entrar en provocaciones. La sociedad está esperando que quienes tenemos responsabilidad de Gobierno intentemos cuidar a la gente”, expresó. El gobernador también se refirió a la necesidad de tomar medidas para frenar el avance del coronavirus: “Los epidemiólogos dicen que para evitar que crezca el virus hay que bajar la circulación. Las medidas de restricción son la única forma que se conocen de evitar los contagios. Más porque ya tenemos adentro la cepa de Manaos y la de Gran Bretaña”. Además, recordó, “el sistema privado de la Ciudad atiende al 80% de los porteños y se quedó sin camas”. “Las restricciones de la primera parte de la pandemia nos dieron tiempo para triplicar el sistema de salud y evitar que estallara. Muchos países de Europa pusieron restricciones para evitar el colapso de sus sistemas sanitarios. Eso hizo el Presidente, la verdad que no tiene mucha ciencia. Se está haciendo en todo el planeta”, remarcó. Por último, consultado sobre los colegios que anunciaron que abrirán el lunes pese a la prohibición, expresó: “No tengo en el radar que los lunes abran colegios en la Provincia. La conducción del sistema educativo es una decisión del Gobierno Nacional”. “Seguramente habrá sanciones, pero no creo que sea algo que suceda”, concluyó.

Both comments and pings are currently closed.