El municipio exime de tasas a comercios alcanzados por restricciones

El Municipio de Almirante Brown informó que eximirá del pago de la tasa de Seguridad e Higiene, Tasa de Publicidad y Propaganda, y Tasa de Ocupación de la Vía Pública a las y los comerciantes que durante los próximos 15 días sean alcanzados por el Decreto Nacional N° 241/21 que establece medidas de cuidado frente a la pandemia de Covid-19. De acuerdo a la información oficial, se eximirá de las mencionadas Tasas Municipales a los gimnasios, natatorios y salones de eventos. También se encontrarán exentos los rubros gastronómicos en general (restaurantes, bares y heladerías) que no puedan abrir sus puertas en horario nocturno. La medida del Municipio browniano también beneficia a los complejos deportivos (fútbol, padle, tenis), como a los loclaes comerciales cerrados en el interior de los Shoppings. Para mayor información, o a los efectos de tramitar la exención en las citadas Tasas Municipales, se encuentra disponible el mail contacto@brown.gob.ar Esta medida -que fue analizada por los intendentes de la región (foto)- constituye un complemento a la decisión de la Anses de que las y los titulares de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo y las y los Monotributistas categorías A y B que perciben Asignaciones Familiares recibirán un refuerzo de $ 15 mil.

