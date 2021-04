Récord diario de muertos en Uruguay desde el inicio de la pandemia

Uruguay reportó 79 muertos por coronavirus en la última jornada, una cifra récord desde el inicio de la pandemia y en medio de un rebrote de casos atribuido al avance de la variante detectada en Brasil. Así lo informó a última hora del jueves el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), que además sumó 4.412 contagios en 24 horas, con lo que el total asciende a 156.499 positivos. El escenario empeoró en las últimas 24 horas, pese a que en los últimos días la pandemia había mostrado señales de desaceleración. El escenario empeoró en las últimas 24 horas, pese a que en los últimos días la pandemia había mostrado señales de desaceleración En este contexto, el director general de Salud, Miguel Asqueta, confirmó que la variante P1, detectada originariamente en Brasil, circula en 16 departamentos uruguayos y aseguró que en algunos “es predominante”. “En Rivera, Río Negro, Artigas, es amplísimamente predominante, entre un 80% y un 90%”, afirmó Asqueta, citado por el diario local El País. Asqueta instó a la población a extremar los cuidados personales para evitar la propagación del virus, ya que la variante brasileña es entre 2,5 y 3 veces más contagiosa que la cepa original del virus. Uruguay, de 3,5 millones de habitantes, registró 1.726 muertos por el coronavirus desde el comienzo de la pandemia Según el periódico online Subrayado, que cita fuentes cercanas a los investigadores, el 49% de las 500 muestras analizadas por el consorcio de investigación integrado por el Ministerio de Salud, el Instituto Pasteur y la Universidad de la República, fueron de la cepa P1. Uruguay, de 3,5 millones de habitantes, registró 1.726 muertos por el coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Se convirtió en el país sudamericano con más decesos por coronavirus en relación con el número de habitantes en la última semana, según un ránking del sitio Our World in Data (de la Universidad de Oxford), en el que superó por primera vez a Brasil.

