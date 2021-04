Quiénes recibirán las ayudas de 15.000 y 18.000 pesos que dispuso el Gobierno

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la titular de la Anses, Fernanda Raverta; ratificaron hoy que el Gobierno nacional pagará “por única vez” un bono de 15.000 pesos a casi un millón de personas de los sectores vulnerables golpeados por la pandemia del coronavirus y la pobreza y otro de 18.000 pesos a cada trabajador de los segmentos “críticos” en el Área Metropolitana (AMBA). En esa zona geográfica regirán a partir de las cero de mañana restricciones a la circulación y diversas actividades para frenar el creciente incremento de casos de coronavirus. En una conferencia de prensa realizada hoy en la Casa Rosada, Raverta dijo que “a partir del lunes 26 de abril comenzarán a cobrar este bono de 15.000 pesos casi un millón de personas” en el AMBA. El beneficio alcanzará a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), “de los cuales el 94% son mujeres), subrayó Raverta, a quienes perciben la Asignación Universal por Embarazo y a los monotributistas de las categorías A y B, precisó. “Las mamás de los chicos y chicas titulares de la AUH van a poder cobrar por única vez 15.000 pesos”, puntualizó la funcionaria. Según indicó Raverta, este bono le representará para el Gobierno nacional una erogación de “unos 13.900 millones de pesos” en el AMBA y su objetivo es “en un momento complejo empezar por los últimos”, es decir por los sectores más vulnerables. Atender a esos grupos es “la principal preocupación del Gobierno del presidente Alberto Fernández desde que asumió y, aún más, con la llegada de la pandemia”, dijo la titular del Anses. A partir del lunes 26 de abril comenzarán a cobrar este bono de 15.000 pesos casi un millón de personas. A partir del lunes 26 de abril comenzarán a cobrar este bono de 15.000 pesos casi un millón de personas. Raverta señaló que “este tiempo de pandemia es distinto al anterior, con cinco millones de vacunados” y refirió que en el resto de las provincias “se evaluará la situación sanitaria”. La funcionaria remarcó que “hay que cuidar a las familias que menos tienen y que están más golpeadas en los índices de pobreza” y destacó: “Es un esfuerzo presupuestario que tomamos con naturalidad porque es la política de este Gobierno”. Nuevas actividades en el Repro En la misma conferencia, el ministro Moroni anunció que serán asistidas con el Programa de Recuperación Productiva (Repro) las actividades comerciales afectadas también por las medidas anunciadas por el Presidente ante el constante aumento con cifras récord de contagios por Covid-19. Moroni señaló ante una pregunta de Télam que esos sectores “críticos” son “la salud, los vinculados a gastronomía, hotelería, turismo y los asociados a esas actividades, además de algún sector del transporte”. En esta oportunidad “recibirán también el Repro los pequeños comercios, como los gastronómicos de tres o cuatro empleados y que son los más afectados” por las medidas restrictivas debido al cierre de las actividades a partir de las 19 de cada día, explicó Moroni. Moroni aclaró que “no se trata de algo distinto, sino que se fueron modificando las herramientas” de asistencia, y recordó que “a 300.000 trabajadores se estuvo pagando $ 9.000 por mes y ahora recibirán $ 18.000”, a través de un aporte “que es todo de Nación”: La ayuda será por los próximos 15 días, para los monotributistas de todas las categorías y autónomos de hasta cinco empleados, aunque Moroni aclaró que “las restricciones las pone la pandemia y llegado el caso se analizarán otras herramientas a tomar”, en referencia a una supuesta extensión de medidas restrictivas de circulación por la pandemia. “En 2020 estaba todo parado, ahora no”, indicó Moroni en cuanto al alcance de la ayuda, y ejemplificó que “la industria manufacturera y la construcción está en niveles mejores de prepandemia”. El ministro informó que en la actualidad el “Repro tiene un costo de 4.000 millones de pesos mensuales” para distintos sectores “y con esta medida aumentará otros $ 1.600 millones”, apuntó. En cuanto a la evolución salarial reseñó que en 2020 “subieron en promedio un 37 por ciento los de convenio y un 34% de bolsillo, que por suspensiones cobraron menos”, y para este año “las paritarias son una herramienta flexible que se puede revisar” porque “el objetivo es que el salario real crezca por encima de la inflación”.

